مشروب غني بالكافيين الضار يثير ضجة في الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط

يثير مشروب جديد، يتهافت عليه الأطفال في الولايات المتحدة بكثافة منذ أن أطلقه عدد من مشاهير «يوتيوب»، قلق الخبراء، نظراً إلى ما يحتويه من كميات عالية جداً من الكافيين.

فقد أطلق نجما «يوتيوب» الشهيران: الأميركي لوغان بول، والبريطاني «كيه إس آي»، مشروب «برايم» العام 2022، ولم يكن أول صنف منه «برايم هايدريشن» يحتوي على مادة الكافيين، وفق وكالة «فرانس برس».

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لكنّ صنفاً ثانياً أُطلِق هذه السنة، هو «برايم إنرجي»، تحتوي العبوة الواحدة منه على 200 ميليغرام من الكافيين، أي أكثر بكثير من الميليغرامات الثلاثين التي تحويها عبوة «كوكا كولا»، والثمانين ميليغراما في عبوة «رِد بول».

ويظهر نجما الإنترنت في مقطع فيديو وقت الإطلاق وهما يلعبان ألعاب الفيديو أو كرة الطاولة في البداية ببطء شديد، ومن دون حماسة، ثم بنشاط محموم بعد تناول المشروب.

بينما تحفل شبكة «تيك توك» للتواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو يظهر فيها أطفال وهم يحملون بفخر العبوات الشهيرة على وقع موسيقى مع عبارة «حصلنا على برايم يا رفاق!».

إلا أن خبراء الصحة ينبهون إلى أن من غير المستحسن أن يستهلك الأطفال الكافيين.

تحذيرات من كثرة التناول

تشدد الأكاديمية الأميركية للطب النفسي للأطفال والمراهقين على أن الأطفال دون 12 عاماً يجب ألا يستهلكوا الكافيين إطلاقاً. أما بالنسبة إلى أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاماً، فيُنصَح لهم بحد أقصى، هو 100 ميليغرام يومياً، أي نصف عبوة واحدة.

وبالإضافة إلى الأرق أو القلق أو الصداع، يمكن أن يتسبب الإفراط في تناول الكافيين في تقيؤ الطفل أو ارتفاع ضغط الدم أو مشكلات في ضربات القلب، وفقا للأكاديمية. وقد يكون البعض أكثر تأثراً بهذه المادة من البعض الآخر.

إستراتيجية التسويق

لاحظ السيناتور الديمقراطي الواسع النفوذ «تشاك شومر»، الذي قرر التصدي لهذه القضية، في تصريح هذا الأسبوع أن «هذا المنتج يستهدف سوقاً فعلية واحدة، هي الأطفال دون 18 عاماً». وتتوافر من «برايم إنرجي» نكهات جذابة للصغار، ومن بينها البرتقال والمانغو والتوت البري والبطيخ، وسواها.

وقال «شومر» إن مستويات الكافيين في هذا المشروب كبيرة جداً بالنسبة إلى جسم الطفل. ولاحظ في بيان أنه «انتشر، لأنه أصبح رمزاً للمكانة الاجتماعية المتأثرة بالشبكات الاجتماعية، والتي يحاول الأطفال تقليدها بأي ثمن».

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وأفاد «شومر» بأنه وجه كتاباً إلى رئيس وكالة الأدوية الأميركية، المسؤولة أيضا عن المعايير الصحية للأغذية، طالب فيه بإجراء تحقيق بشأن مستويات الكافيين الموجودة في تلك المشروبات، وفي إستراتيجية تسويقها المعتمدة أيضا.

ودعا ناطق باسم إدارة الغذاء والدواء، في بيان، الأفراد المسؤولين والعائلات إلى «قراءة ملصق المنتج قبل إعطائه لأطفالهم».

فقد وردت على العبوة عبارة خجولة تكاد لا تظهر، مفادها أنه من غير المستحب أن يتناول المشروب مَن تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

وذكّرت إدارة الغذاء والدواء، التي سبق أن أصدرت تحذيرات في الماضي ضد عدد من الشركات التي تسوق المشروبات الكحولية، وتلك التي تحتوي على الكافيين، أن في إمكان البالغين عموماً استهلاك ما يصل إلى 400 ميليغرام من الكافيين يوميا من دون آثار ضارة، أي من أربعة إلى خمسة فناجين من القهوة.