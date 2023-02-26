المهرّج فلافيو.. طبيب نفسي يبث الأمل في نفوس مدمني المخدرات

القاهرة - بوابة الوسط

يتنكر الطبيب النفسي البرازيلي فلافيو فالكونه، كل خميس، بزي مهرّج قبل أن يتوجّه للقاء مدمني مخدرات مقيمين في «كراكولانديا».

وكراكولانديا وهي تسمية أُعطيت لحيّ في ساو باولو، يشتهر بمعدلات مرتفعة لتعاطي المخدرات والاتجار بها.

يرتدي الطبيب (43 عاما) بزة حمراء ويعتمر قبعة منسقة مع ثيابه، فيما يزين وجهه باللونين الأبيض والأحمر. ويصيح عند وصوله إلى هذا الحي البرازيلي «مرحبا كراكولانديا!»، وفق «فرانس برس».

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بدأ فالكونه منذ عشر سنوات ارتياد هذه المنطقة الواقعة وسط أكبر مدن أميركا اللاتينية والتي ينتشر مدمنو المخدرات بين حاويات النفايات فيها ومبانيها المتداعية.

ويؤكد الطبيب النفسي أنّ «شخصية المهرج تمثل الأمل في مقابل الفشل، إذ نضحك عليه لأنه يتعثّر لا لتحقيقه نجاحا»، مشيرا إلى أنّ «مَن يعيشون في الشوارع وضعهم مماثل لوضعه».

ويلفت إلى أنّ شخصية المهرج تتيح «إنشاء روابط عميقة وبشكل سريع» بينه ومتعاطي المخدرات، وهو أمر مستحيل عندما يرتدي الطبيب رداءه الأبيض الاعتيادي، لأنّ البعض يخشون أن يُدخلوا بالقوة إلى المستشفى.

مدمن مخدرات

وتشير بيانات من الجامعة الفدرالية في ساو باولو تعود إلى العام 2022، إلى أنّ 800 إلى 1700 مدمن مخدرات يجوبون هذه المنطقة، فيما 39% منهم يقطنونها منذ أكثر من عشر سنوات.

يصل فالكونه إلى الحي على وقع موسيقى من نوع الفانك يتولى عدد من مساعديه المتطوعين تشغيلها عبر مكبرات صوت، فيما لا يوليه معظم مدمني المخدرات أي اهتمام في البداية.

إلا أنّ الفضوليين منهم يبدأون بالاقتراب من الطبيب النفسي الذي يدعوهم إلى المشاركة في مسابقة موسيقية. وكان رجل يتّخذ من بيترسن ب.ب. (29 عاما) اسما فنيا ويحلم بأن يصبح مغني فانك، أول من حمل الميكروفون للمباشرة بالغناء.

ويقول الشاب الأسود الذي يعيش في الشوارع منذ طفولته ويرتاد الحي منذ ثلاث سنوات «إنّ الأمر مشابه لصعودي على المسرح. كنت أدعو الله باستمرار لأن يمنحني أي فرصة».

وأثناء تولي بيترسن الغناء، يشعل رجل هزيل غليون تدخين معدنيا يحوي جرعة من المخدرات تُباع بعشرين ريالا (نحو 3.85 دولار).

ويوضح الطبيب النفسي أنّ المسابقة الموسيقية تهدف إلى «إيقاظ القوة المحركة لدى هؤلاء الأشخاص لتحفيزهم على بدء العلاج».

ويلقى الطبيب دعما من متطوعين فيما تموّل مشروعه تبرعات متأتية من شركات، علما بأنه استفاد لفترة طويلة من دعم وفرته له السلطات.

الشعور بالثقة

وبمجرد أن يشعر الشخص المدمن بالثقة، يمكنه أن يبدأ برنامجا من ثلاث مراحل، «أولها توفير مسكن له ثم وظيفة، لينطلق بعدها في رحلة العلاج»، على حد قول الطبيب.

ويؤكد فالكونه أنّه ساعد عشرات عدة من الأشخاص على التخلص من الإدمان معتمدا هذا الأسلوب. ويتم توظيف مدمني المخدرات في شركات تنظيف ومشاغل خياطة أو يدخلون في برنامج بلدي لإعادة الدمج.

يعتبر فانيلسن سانتوس كونسيكاو (35 عاما) أنّ النوم تحت سقف والاستحمام وطهو الطعام أمورا تنطوي على «رفاهية».

ويقول الرجل المتحدر من باهيا (شمال شرق) والذي يتولى حاليا توزيع وجبات غداء لمدمني المخدرات «لقد عانيت كثيرا في الشوارع، وكنت أتناول كميات كبيرة من المخدرات، لكنني تعالجت من الإدمان قبل ثلاث سنوات»، وفق «فرانس برس».

إلا أنّ العرض الذي يقدمه الطبيب النفسي في الحي يتوقّف بصورة مفاجئة مع كل عملية مداهمة تجريها الشرطة.

وتندد الجمعيات التي تتعامل مع مدمني المخدرات بالعنف الذي تمارسه عناصر الشرطة، فيما يشتكي السكان والتجار من انعدام الأمن في المنطقة.

وتحاول السلطات المحلية معالجة المشكلة منذ عقود، فيما أطلقت حكومة ولاية ساو باولو الجديدة أخيرا خطة عمل بالتعاون مع البلدية.

ويقول نائب حاكم الولاية فيليسيو راموث، وهو مسؤول عن ملف «كراكولانديا»، في حديث إلى وكالة فرانس برس «هناك حاليا مبادرات من جمعيات أكثر من خطوات تبادر بها السلطات».

ومن النقاط التي تنص عليها خطة العمل، تعيين متخصصين للعمل على الأرض وتشكيل مجموعات مناقشة توفر مساعدات للمدمنين.

ويُفترض أن تنصب نحو 500 كاميرا مراقبة، فيما ستوسع قدرات مراكز تلقي العلاج الاستيعاب لتشمل ألف حالة جديدة.