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تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 فبراير 2023, 01:28 مساء
تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب
استنشاق هواء ملوث يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب (الإنترنت)
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 توصلت دراستان حديثتان كبيرتان، نشرتا في مجلتي «جاما سايكتري» و«جاما أوبن نتوورك»، إلى أن استنشاق الهواء الملوَّث على المدى البعيد يؤدي لزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب.

وتضاف هذه النتيجة إلى الأدلة المتزايدة على تأثير التلوّث الضار على الصحة الذهنية، حسب «فرانس برس».

وشملت الدراسة الأولى التي نُشرت الأسبوع الفائت في مجلة «جاما سايكتري»، مجموعة تضم نحو  390 شخصا في المملكة المتحدة خضعوا للدراسة على مدى أحد عشر عاما. وقُدّرت مستويات التلوث التي تعرضوا لها استنادا إلى عناوين منازلهم.

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ودرس الباحثون مستويات الجسيمات الدقيقة (PM2,5 و PM10) وثاني أكسيد النيتروجين (NO2) وأكسيد النيتريك (NO)، وهي غازات ملوثة متأتية من محطات توليد الطاقة بالوقود الأحفوري وحركة المرور على الطرق.

وخلص الباحثون إلى أن «التعرض على المدى البعيد لملوثات متعددة، مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق».

وقال معدّو الدراسة «مع أنّ معايير جودة الهواء في دول كثيرة لا تزال تتجاوز إلى حد كبير أحدث توصيات أفادت بها منظمة الصحة العالمية العام 2021، فإنه ينبغي تحديد معايير أو قواعد للتلوث أكثر صرامة».

الدراسة الثانية 
أما الدراسة الثانية التي نُشرت، الجمعة، في مجلة «جاما أوبن نتوورك»، فركّزت على تأثير الجسيمات الدقيقة (PM2.5) وثاني أكسيد النيتروجين (NO2) والأوزون (O3) على الأشخاص الذين تتخطى أعمارهم الـ64 عاما.

وتمثل الهدف من ذلك في دراسة أثر تلوث الهواء على معاناة الاكتئاب في مرحلة متقدمة من العمر، حسب «فرانس برس».

واستندت الدراسة إلى قاعدة بيانات من «ميديكير»، هو نظام تأمين صحي مخصص لكبار السن في الولايات المتحدة، وشملت 8.9 مليون شخض بينهم 1.5 مليون يعانون اكتئابا.

رابط قوي بين التلوث والاكتئاب
وأظهرت النتيجة مرة جديدة وجود رابط قوي بين التلوث والاكتئاب، تحديدا من خلال مراقبة مستويات الجزيئات الدقيقة وثاني أكسيد النيتروجين للأشخاص الفقراء.

ويمكن تفسير هذا الرابط من خلال العلاقة التي لوحظت بين التركيزات العالية من الملوثات والالتهابات في الدماغ، حسب الدراستين.

وأشار أوليفر روبنسن، وهو أستاذ متخصص في علم الأعصاب والصحة الذهنية لدى جامعة «كولدج لندن» ولم يشارك في الدراستين، إلى «وجود صلة قوية بين الالتهابات والاكتئاب».

وأضاف أن نتيجتي الدراستين «تُضافان إلى الأدلة المتزايدة التي تؤكد أنّ علينا القلق من آثار التلوث على الصحة النفسية، بالإضافة إلى روابط أكثر وضوحا بين التلوّث» وأمراض الجهاز التنفسي.

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