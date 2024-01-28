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انسحاب بوركينا فاسو ومالي والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 يناير 2024, 04:04 مساء
انسحاب بوركينا فاسو ومالي والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا
أعلام الدول الاعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا خلال قمة المنظمة في أكرا، 3 فبراير 2022. (أ ف ب)
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قررت الأنظمة العسكرية الحاكمة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، سحب بلدانها بمفعول فوري من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، المنظمة الإقليمية التي تضم 15 عضوا كما أعلنت في بيان مشترك الأحد.

وجاء في البيان الذي تلي على وسائل الإعلام الرسمية في الدول الثلاث، أن قادة دول الساحل الثلاث «مع تحملهم كافة مسؤولياتهم أمام التاريخ واستجابة لتوقعات وتطلعات شعوبهم، يقررون بسيادة كاملة الانسحاب الفوري لبوركينا فاسو ومالي والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا»، بحسب وكالة «فرانس برس».

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