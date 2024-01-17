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«آبل» تنتزع من «سامسونع» صدارة مبيعات الهواتف الذكية في 2023

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 يناير 2024, 01:22 مساء
«آبل» تنتزع من «سامسونع» صدارة مبيعات الهواتف الذكية في 2023
نموذجان من جهاز «آي فون 15» في أحد متاجر «آبل» لوس أنجليس 22 سبتمبر 2023 (أ ف ب)
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أشارت شركة الأبحاث المتخصصة «آي دي سي» إلى حدوث تحول في سلطة سوق الإلكترونيات الاستهلاكية بعد أن تفوقت «آبل» على منافستها «سامسونع» في مبيعات الهواتف الذكية في العام 2023.

وذكر خبراء «آي دي سي» في بيان نُشر الإثنين ونقلت عنه وكالة «فرانس برس» أن «المرة الأخيرة التي احتلت فيها شركة أخرى غير «سامسونع» المركز الأول في سوق الهواتف الذكية كانت العام 2010».

وباعت المجموعة التي يقع مقرها في كاليفورنيا أكثر من 234 مليون جهاز «آي فون» العام الماضي، ما جعل حصتها من السوق العالمية 20.1%.

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ولاحظت مديرة الأبحاث نبيلة بوبال «أن آبل تستحوذ للمرة الأولى على الحصة الأكبر من هذه السوق، وأنها الوحيدة من الشركات التي احتلت أحد المراكز الثلاثة الأولى بتحقيقها نموًا سنويًا إيجابيًا بلغ 3.7%».

ورأت أن «آبل» حققت هذا الإنجاز رغم مواجهتها تحديات تنظيمية متزايدة ومنافسة متجددة من شركة هواوي في الصين التي تُعد أكبر أسواقها.

هواتف ذكية جديدة تعمل بالذكاء الصناعي
واعتبرت أن «نجاح آبل المتواصل يعود بدرجة كبيرة إلى الاتجاه المتزايد نحو الأجهزة العالية النوعية التي باتت تمثل أكثر من 20% من السوق، وإلى كثافة عروض استبدال الهواتف القديمة، وخطط التمويل من دون فوائد».

وحلت «سامسونع» في المركز الثاني، إذ بلغت مبيعات أجهزنها أكثر من 226 مليونًا، أي بتراجع 13.6%، ما جعل حصتها من السوق 19.4% .

ومن المقرر أن تعلن الشركة الكورية الجنوبية العملاقة الأربعاء في سان خوسيه في منطقة سيليكون فالي الأميركية عن هواتف ذكية جديدة تعمل بالذكاء الصناعي، وهو موضوع نادرًا ما تتناوله «آبل» خلال مؤتمراتها، رغم الاهتمام الكبير بهذه التقنيات.

وقال نائب رئيس القسم المخصص لسوق الذكاء الصناعي في «آي دي سي» راين ريث إن التنافس فيها على أشدّه.

ويأتي تقدم «آبل» في سياق انخفاض المبيعات العالمية للهواتف الذكية بنسبة 3.2% العام 2023، لتبلغ 1.17 مليار جهاز، وهو أدنى حجم سنوي خلال عقد، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الصعوبات الناجمة عن وضع الاقتصاد الكلي، بحسب «آي دي سي».

إلا أن الشركة توقعت تسجيل انتعاش سنة 2024، إذ بلغ النمو 8.5% على أساس سنوي في الربع الأخير من العام 2023.

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