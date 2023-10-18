  • Alwasat News
Atwasat

مبيعات الهواتف الذكية تواصل انخفاضها عالمياً

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 أكتوبر 2023, 02:30 مساء
مبيعات الهواتف الذكية تواصل انخفاضها عالمياً
امرأة تمر بمحاذاة إعلانات لهواتف سامسونغ في سيول في 27 أكتوبر 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

واصلت مبيعات الهواتف الذكية انخفاضها على مستوى العالم في الربع الثالث من السنة، على ما أفادت شركة «كاونتربوينت» للأبحاث.

وانخفضت مبيعات الهواتف الذكية بنسبة 8% خلال أشهر الصيف الثلاثة، لتسجّل تاسع ربع سنة على التوالي تشهد فيه هذه المبيعات تراجعاً،وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقالت الشركة إن هذا التراجع «يعود بصورة كبيرة إلى التعافي الأبطأ من المتوقع في طلب المستهلكين».

زيارة مفاجئة لرئيس «آبل» التنفيذي إلى الصين
«سامسونغ» تعتزم إنشاء 3 مصانع بمصر بتكلفة 300 مليون دولار

إلا أن المبيعات التي سُجلت خلال سبتمبر وإطلاق هاتف «أيفون 15» من «آبل» يؤشران إلى أن الربع النهائي قد يكسر وتيرة الانخفاض، بحسب «كاونتربوينت».

توقع باستمرار التراجع
وقالت الشركة «يُتوقع أن يشهد السوق تراجعاً طيلة العام 2023، ليصل إلى أدنى مستوى له خلال عقد، ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى التحول في أنماط استبدال الأجهزة تحديداً في الأسواق المتقدمة».

وواصلت شركة «سامسونغ» الكورية الجنوبية تصدّر سوق الهواتف الذكية، مع استحواذها على خمس إجمالي المبيعات في الربع المنتهي أخيراً.

وجاءت «آبل» في المرتبة الثانية مع استحواذها على 16% من السوق، في وقت يحظى هاتفها «آيفون 15» باستحسان الجمهور.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - مجزرة مستشفى الأهلي المعمداني في غزة

كاريكاتير حليم - مجزرة مستشفى الأهلي المعمداني في غزة
السيسي: ما يحدث في غزة محاولة مرفوضة لدفع الفلسطينيين للهجرة إلى مصر

السيسي: ما يحدث في غزة محاولة مرفوضة لدفع الفلسطينيين للهجرة إلى مصر
بعد مجزرة مستشفى المعمداني.. الأزهر الشريف يوجه نداء إلى الأمة العربية والإسلامية

بعد مجزرة مستشفى المعمداني.. الأزهر الشريف يوجه نداء إلى الأمة العربية ...
«فرانس برس»: عشرات المتظاهرين يحاولون اقتحام السفارة الإسرائيلية في عمان

«فرانس برس»: عشرات المتظاهرين يحاولون اقتحام السفارة الإسرائيلية في عمان
شاهد.. القاضي يسجل لليبيا والنيجر تتعادل في ثاني وديات «الفرسان» مع «ميتشو»

شاهد.. القاضي يسجل لليبيا والنيجر تتعادل في ثاني وديات «الفرسان» مع «ميتشو»
اتحاد الكرة الليبي يجمد مشاركة فرق نادي دارنس ويحفظ مكانه في الممتاز

اتحاد الكرة الليبي يجمد مشاركة فرق نادي دارنس ويحفظ مكانه في الممتاز
غزة هيروشيما جو بايدن!

غزة هيروشيما جو بايدن!
مجلس الأمن يرفض مشروع قرار روسيًا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار بغزة

مجلس الأمن يرفض مشروع قرار روسيًا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار بغزة
تشييع جثمان الطفل الفلسطيني وديع الفيوم ضحية الكراهية في أميركا

تشييع جثمان الطفل الفلسطيني وديع الفيوم ضحية الكراهية في أميركا
«الحقيقة التي لا توصف عن المأساة الليبية»

«الحقيقة التي لا توصف عن المأساة الليبية»
أبرز ما جاء في إحاطة ممثلي الدول في مجلس الأمن حول ليبيا

أبرز ما جاء في إحاطة ممثلي الدول في مجلس الأمن حول ليبيا
نص إحاطة باتيلي إلى مجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا (16 أكتوبر 2023)

نص إحاطة باتيلي إلى مجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا (16 أكتوبر 2023)
كولومبيا تطلب من السفير الإسرائيلي الاعتذار ومغادرة أراضيها

كولومبيا تطلب من السفير الإسرائيلي الاعتذار ومغادرة أراضيها
باتيلي يطلع مجلس الأمن على ملاحظات البعثة الأممية بشأن القوانين الانتخابية

باتيلي يطلع مجلس الأمن على ملاحظات البعثة الأممية بشأن القوانين الانتخابية
الاحتلال: لا وقف إطلاق نار أو مساعدات إنسانية لغزة مقابل إخراج الأجانب

الاحتلال: لا وقف إطلاق نار أو مساعدات إنسانية لغزة مقابل إخراج الأجانب
اتحاد الكرة يستحدث «بطولة الرديف» لأندية الدوري الممتاز

اتحاد الكرة يستحدث «بطولة الرديف» لأندية الدوري الممتاز
الخرطوم ثكنة عسكرية بعد ستة أشهر من الحرب.. وبورتسودان «عاصمة بديلة»

الخرطوم ثكنة عسكرية بعد ستة أشهر من الحرب.. وبورتسودان «عاصمة بديلة»
«بوابة الوسط» تستعرض نظام الدوري الليبي الممتاز الـ«49» قبل قرعة الإثنين

«بوابة الوسط» تستعرض نظام الدوري الليبي الممتاز الـ«49» قبل قرعة الإثنين
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بعد منعه في فرنسا.. «آبل» تعدل نظام تشغيل «آيفون 12»
بعد منعه في فرنسا.. «آبل» تعدل نظام تشغيل «آيفون 12»
«أدوبي» تدخل عالم الأزياء بفستان يغير تصميمه كل ثانية
«أدوبي» تدخل عالم الأزياء بفستان يغير تصميمه كل ثانية
فرنسا تفتتح أول متحف للرياضيات وتطبيقاتها
فرنسا تفتتح أول متحف للرياضيات وتطبيقاتها
«إكس» تبدأ فرض رسوم سنوية على المستخدمين بقيمة «دولار»
«إكس» تبدأ فرض رسوم سنوية على المستخدمين بقيمة «دولار»
زيارة مفاجئة لرئيس «آبل» التنفيذي إلى الصين
زيارة مفاجئة لرئيس «آبل» التنفيذي إلى الصين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
من هو التونسي منجي باوندي أحد الفائزين بجائزة نوبل للكيمياء؟
من هو التونسي منجي باوندي أحد الفائزين بجائزة نوبل للكيمياء؟...
«غوغل» تدمج تقنية الذكاء الصناعي في الجيل الجديد من هواتف «بيكسل»
«غوغل» تدمج تقنية الذكاء الصناعي في الجيل الجديد من هواتف ......
منح نوبل الكيمياء لـ3 علماء في الولايات المتحدة
منح نوبل الكيمياء لـ3 علماء في الولايات المتحدة...
مرصد أوروبي: سبتمبر الماضي الأكثر حرا في العالم وبفارق كبير
مرصد أوروبي: سبتمبر الماضي الأكثر حرا في العالم وبفارق كبير...
المركبة «برسفيرنس» تلتقط صورا خلابة للغروب الأزرق على المريخ
المركبة «برسفيرنس» تلتقط صورا خلابة للغروب الأزرق على المريخ...
المزيد
التصوير الشعاعي الطبي وسيلة لمعالجة المشاكل الصحية للمشاركين في رحلات إلى القمر والمريخ
التصوير الشعاعي الطبي وسيلة لمعالجة المشاكل الصحية للمشاركين......
مبيعات الهواتف الذكية تواصل انخفاضها عالمياً
مبيعات الهواتف الذكية تواصل انخفاضها عالمياً...
«نينتندو» و«سوني» تتواجهان من خلال لعبتيهما الجديدتين من سلسلتي «ماريو» و«سبايدر مان»
«نينتندو» و«سوني» تتواجهان من خلال لعبتيهما الجديدتين من ......
زيارة مفاجئة لرئيس «آبل» التنفيذي إلى الصين
زيارة مفاجئة لرئيس «آبل» التنفيذي إلى الصين...
«إكس» تبدأ فرض رسوم سنوية على المستخدمين بقيمة «دولار»
«إكس» تبدأ فرض رسوم سنوية على المستخدمين بقيمة «دولار»...
المزيد