مبيعات الهواتف الذكية تواصل انخفاضها عالمياً

القاهرة - بوابة الوسط

واصلت مبيعات الهواتف الذكية انخفاضها على مستوى العالم في الربع الثالث من السنة، على ما أفادت شركة «كاونتربوينت» للأبحاث.

وانخفضت مبيعات الهواتف الذكية بنسبة 8% خلال أشهر الصيف الثلاثة، لتسجّل تاسع ربع سنة على التوالي تشهد فيه هذه المبيعات تراجعاً،وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقالت الشركة إن هذا التراجع «يعود بصورة كبيرة إلى التعافي الأبطأ من المتوقع في طلب المستهلكين».

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إلا أن المبيعات التي سُجلت خلال سبتمبر وإطلاق هاتف «أيفون 15» من «آبل» يؤشران إلى أن الربع النهائي قد يكسر وتيرة الانخفاض، بحسب «كاونتربوينت».

توقع باستمرار التراجع

وقالت الشركة «يُتوقع أن يشهد السوق تراجعاً طيلة العام 2023، ليصل إلى أدنى مستوى له خلال عقد، ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى التحول في أنماط استبدال الأجهزة تحديداً في الأسواق المتقدمة».

وواصلت شركة «سامسونغ» الكورية الجنوبية تصدّر سوق الهواتف الذكية، مع استحواذها على خمس إجمالي المبيعات في الربع المنتهي أخيراً.

وجاءت «آبل» في المرتبة الثانية مع استحواذها على 16% من السوق، في وقت يحظى هاتفها «آيفون 15» باستحسان الجمهور.