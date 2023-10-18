زيارة مفاجئة لرئيس «آبل» التنفيذي إلى الصين

القاهرة - بوابة الوسط

زار الرئيس التنفيذي لشركة «آبل» تيم كوك، بشكل مفاجئ، الصين خلال هذا الأسبوع، على ما أفاد رئيس شركة التكنولوجيا الأميركية عبر منصة «ويبو» الصينية.

وقال كوك في رسالة نشرها، الإثنين، عبر موقع «ويبو»، إنه زار متجر «آبل» في مدينة تشنغدو والتقى عدداً من مستخدمي لعبة «هونر اوف كينغز» المتوفرة عبر الهواتف الذكية والتي تحظى بشعبية كبيرة في الصين، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وتُعد هذه اللعبة التي ابتكرتها شركة «تينسنت» الصينية، إحدى الألعاب الأكثر استخداماً في العالم حيث قال كوك إن «الأجواء التي كانت سائدة في تلك الليلة كانت مذهلة»، مضيفاً أن «لعبة هونر أوف كينغز انطلقت من تشنغدو واستحالت ظاهرة عالمية في متجر تطبيقات آبل».

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وقال لصحيفة «تشاينا ديلي» الرسمية الناطقة بالإنكليزية «إن هذه اللعبة رفعت سقف التوقعات»، مشيراً إلى أنها «تحظى بشعبية كبيرة في الصين ومختلف أنحاء العالم».

كوك: علاقة «تكافلية» تجمع «آبل» بالصين

وتُعد الصين مركز الإنتاج الرئيسي لهواتف «آبل» الذكية وأجهزة الكمبيوتر وتلك اللوحية والملحقات الإلكترونية، حيث زار الرئيس التنفيذي لـ«آبل» بكين في مارس وأعلن أن علاقة «تكافلية» تجمع شركته بالصين، إلا أن مبيعات منتجات «آبل» تضررت عام 2022 بسبب القيود التي فُرضت على الإنتاج في المصانع في إطار سياسة «صفر كوفيد» التي اعتمدتها الصين، ما أثر على الصادرات من المكونات ذات التقنية العالية، وعلى سلسلة التوريد الخاصة بـ«آبل».

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن محللين هذا الأسبوع، أن مبيعات هاتف «آيفون 15» الجديد في الصين انخفضت مقارنة بمبيعات الطرز السابقة، ويُعزى هذا الانخفاض تحديداً إلى وجود عدد كبير من الهواتف المنافسة في السوق المحلية على غرار «هواوي».