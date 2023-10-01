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عيب خطير في هواتف «آيفون 15» ..و«آبل» تكشف السبب

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأحد 01 أكتوبر 2023, 02:06 مساء
عيب خطير في هواتف «آيفون 15» ..و«آبل» تكشف السبب
شاشة ضوئية تحمل شعار هاتف «آيفون 15». (الإنترنت)
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أعلنت شركة «آبل» الأميركية أنها حددت بعض المشكلات في هواتف «آيفون 15» الجديدة تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الهاتف أكثر من المفترض، بينها خطأ في نظام التشغيل «آي أو إس 17» سيجرى إصلاحه في التحديث المقبل.

يأتي ذلك في أعقاب انتشار عدة شكاوى من المستخدمين بأن أجهزة «آيفون 15» ترتفع حرارتها بشكل مفاجئ وكبير. وقالت «آبل»: «الهواتف الجديدة ربما تبدو أسخن من المعتاد خلال الأيام الأولى من الاستخدام، وذلك بسبب نشاط التطبيقات في الخلفية»، كما نقلت وكالة «رويترز» اليوم الأحد.

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تطبيقات ترفع حرارة «آيفون 15»
وأضافت: «هناك مشكلة أخرى تتعلق ببعض التحديثات الأخيرة لتطبيقات الطرف الثالث التي تتسبب في زيادة التحميل على النظام»، مشيرة إلى أنها تعمل مع مطوري التطبيقات على الإصلاحات التي هي في طور التنفيذ.

وأوضحت أن تطبيقات الطرف الثالث التي تسبب المشكلة تشمل «إنستغرام» و«أوبر». وأصلحت شركة «إنستغرام» بالفعل المشكلة في التطبيق الخاص بها.

وأكدت «آبل» أن التحديث المقبل لنظام التشغيل «آي أو إس 17» لن يقلل من أداء «آيفون 15»، بل سيعالج مشكلة حرارة الجهاز الزائدة فقط.

وأشارت إلى أن هواتف «آيفون 15 برو» و«آيفون 15 برو ماكس» لا تعاني ارتفاع حرارة الجهاز بفضل تصميمها، وجسمها المصنوع من التيتانيوم الذي يعمل على تبديد الحرارة مقارنة بالهواتف المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ.

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