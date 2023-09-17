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بسبب الإشعاعات الضارة.. «آبل» تعدل هواتف «آيفون 12» في فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأحد 17 سبتمبر 2023, 12:30 مساء
بسبب الإشعاعات الضارة.. «آبل» تعدل هواتف «آيفون 12» في فرنسا
هاتف «آيفون 12». (الإنترنت)
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أعلن وزير التحول الرقمي في فرنسا، جان نويل بارو، أن شركة «آبل» العملاقة بصدد إدخال عدد من التعديلات على هواتف «آيفون12»، في أعقاب مخاوف أثارتها باريس بشأن الإشعاع الصادر منها.

وذكر، السبت، أن «آبل» ستدخل تحديثا جديدا على نظام التشغيل الخاص بهواتف «آيفون 12» للمستخدمين في فرنسا خلال الأيام المقبلة، كما نقلت إذاعة «بي بي سي» البريطانية.

وسبق أن أعلنت فرنسا وقف مبيعات هواتف «آيفون 12» بعد رصد نسبة أكبر من الطبيعي من الإشعاع الكهرومغناطيسي، وطلبت من «آبل» معالجة المشكلة.

وأوضحت «آبل» من جهتها أن التعديل الجديد سيكون متاحا لمستخدمي «آيفون 12» في فرنسا فقط، حيث يوجد بروتوكول محدد للاختبار، مرجحة أن يكون الإشعاع نتيجة نظام الاختبار، وأنه لا يتعلق بالأمان.

وأكد الوزير بارو من جهته أن الهيئات التنظيمية ستختبر التحديث الجديد، للتأكد من التزامه، قبل السماح باستئناف مبيعات «آيفون 12» في السوق الفرنسية.

ومنح «آبل» مهلة أسبوعين فقط، لتطبيق التحديث الجديد، لافتا إلى أن باريس شاركت نتائج تحقيقاتها مع الوكالات المعنية في دول الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن.

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سبق أن أطلقت منظمة الصحة العالمية تحذيرات بشأن الإشعاعات الصادرة من الهواتف المحمولة. لكنها أوضحت أنه لا دليل يؤكد أن التعرض إلى مستويات منخفضة من الإشعاع الكهرومغناطيسي يسبب ضررا للإنسان.

وقالت «آبل»: «اكتشاف الإشعاع في فرنسا كان مرتبطا ببروتوكول اختبار محدد يستخدمه المنظمون الفرنسيون، وليس مصدر قلق يتعلق بالسلامة. هاتف «آيفون 12» يتوافق مع قواعد الانبعاثات في جميع أنحاء العالم».

ويثير القرار الفرنسي مخاوف بشأن مستقبل مبيعات «آيفون 12» حول العالم، بعد ثلاث سنوات فقط من إصداره.

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