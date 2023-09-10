بعضها للمرة الأولى.. تسريبات تكشف مواصفات «آيفون 15» الجديد

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

تستعد شركة «أبل» العالمية هذا الأسبوع لإعلان الجيل الجديد من هواتف «آيفون» الذكية، مما يثير فضول ملايين حول العالم حول تصميم ومميزات هاتف «آيفون 15» المرتقب.

وكشفت وكالة «بلومبرغ» الأميركية، السبت، أن هاتف «آيفون 15» الجديد يأتي مع جسم مصنوع من مادة التيتانيوم بوزن أخف من الأجيال السابقة بـ10% تقريبا، مما يعني أن وزنه سيكون 185 جراما تقريبا، مقارنة بـ216 جراما في النسخة الحالية.

وفيما يتعلق بتصميم «آيفون 15 برو» الجديد، سيأتي مع لمسة مصقولة، لتقليل بصمات الأصابع، وزوايا دائرية ناعمة على عكس الحواف الحادة الموجودة في الأجيال السابقة.

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شاشة أكبر وكاميرا محسنة

كما ستكون شاشة «آيفون 15 برو» الجديد أكبر بشكل ملحوظ بسبب تقليل حجم الحواف المحيطة بنسبة الثلث. كما سيأتي الجيل الجديد من هواتف «آيفون» بتصميم قابل للإصلاح، حيث دعمت «أبل» أخيرا مشروع قانون حق الإصلاح في كاليفورنيا.

وبالنسبة لكفاءة البطارية، ستوفر شريحة «أيونك إيه 17» في هاتف «آيفون 15» عمر بطارية أطول من عمر البطارية في «آيفون 14 برو» و«آيفون 14 برو ماكس»، التي تتراوح بين 24 – 29 ساعة على التوالي. كما أن الشاحن اللاسلكي سيوفر خاصية شحن أسرع لكل طرازات «آيفون 15».

هواتف «آيفون 15» ستكون مزودة كذلك بشريحة «يو 2» عريضة النطاق، في تحديث للشريحة التي ظهرت للمرة الأولى مع هواتف «آيفون 11» بالعام 2019. وتحمل الشريحة خاصية محسنة لتتبع المواقع.

أما الكاميرا فسيأتي «آيفون 15» للمرة الأولى بكاميرات مقربة (تكبير/تصغير)، وكاميرات فائقة الاتساع بدقة تزيد على 12 ميجابكسل.