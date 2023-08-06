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«أبل» تستعد لطرح «آيفون 15» في هذا الموعد

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأحد 06 أغسطس 2023, 02:03 مساء
«أبل» تستعد لطرح «آيفون 15» في هذا الموعد
جانب من مؤتمر «أبل» لإعلان «آيفون 14» في العام 2022. (الإنترنت)
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تستعد شركة «أبل» العالمية لإعلان هاتف «آيفون 15» الجديد رسميا خلال مؤتمر تعقده في سبتمبر المقبل.

وذكر موقع «9to5Mac» الأميركي، المعني بأخبار عالم التكنولوجيا، أن «أبل» ستعلن رسميا تفاصيل الهاتف الجديد في الأسبوع الثالث من سبتمبر المقبل. ونقل عن مصادر أن الشركة أبلغت موظفيها بإلغاء الإجازات في النصف الثاني من سبتمبر بسبب إعلان «آيفون 15».

ومن المتوقع أن تبدأ الطلبات المبكرة لشراء هواتف «آيفون 15» من الموقع الإلكتروني لـ«أبل» في الخامس عشر من سبتمبر المقبل، قبل أسبوع من المؤتمر الرسمي.

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وعلى الأرجح ستأتي هواتف «آيفون 15» بتصميم جديد، وحواف منحنية بشكل أرق عند الشاشة، مع استبدال إطار مصنوع من التيتانيوم بالإطار المصنوع من المعدن في هاتف «آيفون 15 برو».

وستكون هواتف «آيفون 15» و«آيفون 15 بلاس» مزودة برقائق «A16 Bionic» المتاحة في «آيفون 14»، بينما ستأتي هواتف «آيفون 15 برو» و«آيفون 15 برو ماكس» مع رقائق «A 17».

ومن المتوقع أن يرتفع سعر الجيل الجديد من هواتف «أبل» بمقدار 200 دولار، مقارنة بالجيل الحالي.

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