  • Alwasat News
Atwasat

إسبانيا تغرم «آبل» و«أمازون» 194 مليون يورو لممارسات ضارة بالمنافسة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 يوليو 2023, 06:49 مساء
إسبانيا تغرم «آبل» و«أمازون» 194 مليون يورو لممارسات ضارة بالمنافسة
شعار شركة «آبل» (أ ب ف)
alwasat radio

أعلنت هيئة مراقبة المنافسة الإسبانية، الثلاثاء، فرض غرامات على مجموعتي «أمازون» و«آبل» الأميركيتين العملاقتين بقيمة 194 مليون يورو (218 مليون دولار) على خلفية ممارسات ضارة بالمنافسة.

وقالت الهيئة، في بيان، إن الشركتين «اتفقتا على إدراج بعض البنود في العقود» الخاصة ببيع منتجات «آبل» عبر خدمات أمازون أدت إلى «تقويض المنافسة»، بحسب ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وأشارت إلى أن الأحكام التعاقدية لاتفاقية وقعتها الشركتان سنة 2018 تعني أن موزعين محددين اختارتهم شركة آبل هم الذين سُمح لهم ببيع منتجات الشركة العملاقة على موقع أمازون.

وقال البيان «أكثر من 90% من الموزعين الذين استخدموا موقع أمازون في إسبانيا لبيع منتجات آبل استُبعدوا من موقع التجارة الإلكترونية الرئيسي في إسبانيا». وأضافت أن هذه الخطوة قوضت «بشكل كبير» المنافسة بين بائعي منتجات أبل على منصة أمازون الإسبانية.

- أمازون وأبل تعانيان من شح الموارد البشرية والإلكترونية

وفرضت الهيئة غرامة قدرها 50.5 مليون يورو على أمازون، و143.6 مليون يورو على آبل. وصدرت غرامات بحق شركات عملاقة في مجال التكنولوجيا مثل آبل وأمازون مرات عدة في السنوات الأخيرة في أوروبا لانتهاكها قوانين المنافسة.

وفرضت إيطاليا غرامة قدرها 1.1 مليار يورو على أمازون في ديسمبر 2021 بتهمة إساءة استغلال مركزها المهيمن في السوق، بينما فرضت فرنسا غرامة قدرها 371.6 مليون يورو على آبل في أكتوبر 2022.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«كلينكا»: خطوات يجب أن يتبعها المواطن للحصول على علاج بالخارج

«كلينكا»: خطوات يجب أن يتبعها المواطن للحصول على علاج بالخارج
«تحقيقات»: طب التجميل بالجنوب.. ثقافة ينبذها المجتمع

«تحقيقات»: طب التجميل بالجنوب.. ثقافة ينبذها المجتمع
كاركاتير خيري - خالد المشري

كاركاتير خيري - خالد المشري
السودان.. ارتفاع حدة المواجهات والبرهان يداعب قادة الجيش والدعم السريع يتوقع وقفا شاملا لإطلاق النار

السودان.. ارتفاع حدة المواجهات والبرهان يداعب قادة الجيش والدعم السريع يتوقع ...
ثاني عقار لعلاج الزهايمر بانتظار الموافقة في الولايات المتحدة

ثاني عقار لعلاج الزهايمر بانتظار الموافقة في الولايات المتحدة
ألبومات تايلور سويفت تحطم رقما قياسيا تاريخيا

ألبومات تايلور سويفت تحطم رقما قياسيا تاريخيا
حنين الهنشيري تحصد مقعد برلمان «أطفال ليبيا» عن القلعة

حنين الهنشيري تحصد مقعد برلمان «أطفال ليبيا» عن القلعة
بعد التتويج ببطولة الدوري.. الدبيبة يستقبل فريق الأهلي طرابلس

بعد التتويج ببطولة الدوري.. الدبيبة يستقبل فريق الأهلي طرابلس
رسم لوحات عكست ملامح المجتمع الليبي.. وفاة الفنان التشكيلي المصري محمد حجي

رسم لوحات عكست ملامح المجتمع الليبي.. وفاة الفنان التشكيلي المصري محمد حجي
غوندوغان: تشافي شخصية فريدة ولم أخفي السر على غوارديولا

غوندوغان: تشافي شخصية فريدة ولم أخفي السر على غوارديولا
نجم توتنهام سون هيونغ مين: المال مهم لكني اعتذرت للدوري السعودي

نجم توتنهام سون هيونغ مين: المال مهم لكني اعتذرت للدوري السعودي
فيردر بريمن الألماني يعرض 20 مليون يورو للاستغناء عن هداف «بوندسليغا» فولكروج

فيردر بريمن الألماني يعرض 20 مليون يورو للاستغناء عن هداف «بوندسليغا» فولكروج
«في التسعين» يناقش 3 قضايا هامة في مسار الكرة الليبية بعد حرب التصريحات بحضور نخبة محللي «Wtv»

«في التسعين» يناقش 3 قضايا هامة في مسار الكرة الليبية بعد حرب التصريحات بحضور ...
«بوابة الوسط» تستعرض ختام الدوري السداسي بعد تتويج الأهلي طرابلس باللقب 13 وسط عقوبات مالية

«بوابة الوسط» تستعرض ختام الدوري السداسي بعد تتويج الأهلي طرابلس باللقب 13 وسط ...
شاهد.. نجم السلة الأميركي ستيفن كاري يصيب حفرة جولف بضربة واحدة

شاهد.. نجم السلة الأميركي ستيفن كاري يصيب حفرة جولف بضربة واحدة
«كلينكا»: الكشف المبكر عن سرطان القولون

«كلينكا»: الكشف المبكر عن سرطان القولون
«تحقيقات»: الوضع الصحي في مناطق القبلة

«تحقيقات»: الوضع الصحي في مناطق القبلة
«غلوبال فاير باور» يكشف تعداد الأسطول الجوي العسكري الليبي

«غلوبال فاير باور» يكشف تعداد الأسطول الجوي العسكري الليبي
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الهند تطلق مهمة ناجحة للهبوط على سطح القمر
الهند تطلق مهمة ناجحة للهبوط على سطح القمر
«تويتر» فقدت نحو نصف عائداتها الإعلانية
«تويتر» فقدت نحو نصف عائداتها الإعلانية
«توثيق تويتر».. هل يشكل سلاحًا لمروجي الأخبار الكاذبة؟
«توثيق تويتر».. هل يشكل سلاحًا لمروجي الأخبار الكاذبة؟
ماسك يخطط لتوظيف بيانات «تويتر» و«تسلا» لبناء أنظمة الذكاء الصناعي
ماسك يخطط لتوظيف بيانات «تويتر» و«تسلا» لبناء أنظمة الذكاء ...
تكشف تعرضك للتجسس.. تعرف على دلالة الرموز الملونة على شاشة «آيفون»
تكشف تعرضك للتجسس.. تعرف على دلالة الرموز الملونة على شاشة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أداة جديدة بالذكاء الصناعي تعالج الأورام السرطانية في المخ
أداة جديدة بالذكاء الصناعي تعالج الأورام السرطانية في المخ...
«ميتا» تكشف تطبيق «Threads» الجديد المنافس لـ«تويتر»
«ميتا» تكشف تطبيق «Threads» الجديد المنافس لـ«تويتر»...
علماء يعلنون بحيرة كراوفورد في كندا موقع انطلاق حقبة جيولوجية جديدة على الأرض
علماء يعلنون بحيرة كراوفورد في كندا موقع انطلاق حقبة ......
بعد إرجاء رحلته مرتين.. «أريان 5» الأوروبي ينطلق في مهمته الأخيرة
بعد إرجاء رحلته مرتين.. «أريان 5» الأوروبي ينطلق في مهمته ......
مرصد «كوبرنيكوس»: العالم شهد أكثر أشهر يونيو حرا
مرصد «كوبرنيكوس»: العالم شهد أكثر أشهر يونيو حرا...
المزيد
إسبانيا تغرم «آبل» و«أمازون» 194 مليون يورو لممارسات ضارة بالمنافسة
إسبانيا تغرم «آبل» و«أمازون» 194 مليون يورو لممارسات ضارة ......
النرويج تهدد «ميتا» بغرامة 100 ألف دولار يوميا بسبب جمع البيانات
النرويج تهدد «ميتا» بغرامة 100 ألف دولار يوميا بسبب جمع ......
«كال أوف ديوتي» ستبقى على «بلاي ستايشن»
«كال أوف ديوتي» ستبقى على «بلاي ستايشن»...
تكشف تعرضك للتجسس.. تعرف على دلالة الرموز الملونة على شاشة «آيفون»
تكشف تعرضك للتجسس.. تعرف على دلالة الرموز الملونة على شاشة ......
ماسك يخطط لتوظيف بيانات «تويتر» و«تسلا» لبناء أنظمة الذكاء الصناعي
ماسك يخطط لتوظيف بيانات «تويتر» و«تسلا» لبناء أنظمة الذكاء ......
المزيد