تكشف تعرضك للتجسس.. تعرف على دلالة الرموز الملونة على شاشة «آيفون»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

تحتوي أجهزة «آيفون» الحديثة على تحذيرات واضحة في حال تعرض الجهاز لأي محاولة تجسس من الخارج، تعرضها على شكل نقاط أو رموز ملونة تظهر في الجزء الأعلى من الشاشة.

يلاحظ الكثيرون ظهور علامات أو نقاط صغيرة ملونة باللون الأخضر أو البرتقالي أو الأزرق أعلى الشاشة على الجانب الأيمن، وهذه العلامات تكشف تعرض الجهاز للتجسس من طرف خارجي، كما نقلت جريدة «صن» الأميركية.

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ماذا تعني النقاط البرتقالية والخضراء على هاتف «آيفون»؟

فظهور نقطة برتقالية اللون، تبدو للبعض أحيانا باللون الأصفر، تعني أن ميكرفون الجهاز مستخدم من قبل طرف ثالث.

وظهور نقطة صغيرة خضراء اللون في المكان نفسه تعني أن تطبيق الكاميرا مفتوح وقيد الاستخدام من قبل تطبيق آخر.

والنقطة الخضراء تظهر فقط عند استخدام الكاميرا الخاصة بالهاتف. وتقول الجريدة البريطانية إن «هذه النقطة لن تظهر حينما تقوم على سبيل المثال باستخدام كاميرا تطبيق إنستغرام، لكنها تظهر عندما يستخدم التطبيق كاميرا الجهاز الخاص بك».

وهناك نقطة زرقاء تحتوي على سهم ابيض داخلها، يشير ناحية اليمين، ظهر في التحديث الأخير لنظام التشغيل «آي أو إس»، ويعني أن أحد التطبيقات يستخدم خدمات تحديد الموقع.

ويختفي السهم الأبيض من النقطة الزرقاء إذا كان التطبيق يحاول الوصول إلى موقع المستخدم.

في كثير من الأحيان لا تشكل هذه العلامات خطورة كبيرة على خصوصية الهاتف، لكن عليك الانتباه في حال لاحظت أي سلوك مريب على أي تطبيق، أو لاحظت وجود تطبيقات مفتوحة لم تكن تستخدمها.