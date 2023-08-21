تعديل طال انتظاره.. «أبل» تطلق «آيفون 15» مع منفذ شاحن جديد

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

تستعد شركة «أبل» العالمية لإطلاق الجيل الجديد من هواتف «آيفون» هذا العام، مع إدخال تعديل جديد لطالما طالب به المستخدمون حول العالم وهو استخدام منفذ شاحن جديد.

وللمرة الأولى منذ سنوات، ستأتي هواتف «آيفون 15» مع منفذ شاحن جديد من نوع «سي»، وهو منفذ الشاحن نفسه المستخدم في غالبية الهواتف الذكية وأجهزة الحاسب المحمولة خلال السنوات الماضية، حسب شبكة «سي إن بي سي» الأميركية.

ومن المقرر أن يستبدل منفذ الشاحن إلى نوع «سي» بدلا من «لايتنغ» (Lightning) الذي استخدمته «أبل» في إصدارات «آيفون» منذ العام 2012 تقريبا. ويعد هذا التعديل هو الأبرز في هواتف «آيفون» منذ سنوات.

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وذكرت مصادر أن «أبل» طورت نوعا مختلفا من منفذ شاحن نوع «سي» لهواتف «آيفون 15»، مضيفة أن منفذ الشحن والكابلات المرفقة لهواتف «آيفون 15» ستحتوي على شريحة مصادقة تشبه «لايتنغ» قد تحد من استخدامها.

وكان الاتحاد الأوروبي قد تبنى إجراءات منظمة جديدة، العام الماضي، يتطلب أن تحمل جميع الهواتف الذكية منفذ شاحن من نوع «سي» بحلول العام 2024. ووقتها، قال مدير التسويق في «أبل» إن الشركة ستخضع للتدابير الجديدة لأنها لن تنتج هواتف ذكية مخصصة للسوق الأوروبي.