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عرض نسخة نادرة من «آيفون» بالمزاد العلني مقابل 100 ألف دولار

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الإثنين 17 يوليو 2023, 10:19 صباحا
عرض نسخة نادرة من «آيفون» بالمزاد العلني مقابل 100 ألف دولار
هاتف «آيفون» الجيل الأول. (أرشيفية: الإنترنت)
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ذكرت جريدة «صن» البريطانية أن هواتف «آيفون» الجيل الأول معروضة للبيع بالمزاد العلني، وقد يصل سعرها إلى أكثر من 100 ألف دولار.

ولفتت إلى أن عددا قليلا من هواتف «أيفون» الجيل الأول بيعت على نطاق واسع، وذلك لتوقف إنتاجها بعد أشهر قليلة من إطلاقها.

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وأعلنت شركة «أبل» طرح الجيل الأول من هواتف «أيفون» في يونيو العام 2007. وكان يحتوي على ذاكرة 4 جيجا، وبيع مقابل 499 دولار وقتها، إلى جانب نسخة أخرى بذاكرة 8 جيجا بيعت مقابل 599 دولار.

وقررت «أبل» وقتها وقف إنتاج النسخة ذات الـ4 جيجا والإبقاء على النسخة الأحدث في الأسواق. وبعدها، طرحت نسخة بذاكرة 16 جيجا بالعام 2008، وصل سعرها إلى 499 دولار، ما تسبب في اختفاء النسخة ذات الذاكرة الأصغر تقريبا.

وتعرض دار مزادات «إل سي جي» نسخة غير مستعملة من «آيفون» الجيل الأول سعة 4 جيجا، على أن يبدأ الرهان من 10 آلاف دولار ويصل إلى 100 ألف دولار.

وأوضحت دار المزادات أن الهاتف يأتي في علبته الأصلية ومحتوياته الأصلية.

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