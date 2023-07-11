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«تاتا» الهندية تقترب من تصنيع هواتف «آيفون»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الثلاثاء 11 يوليو 2023, 02:01 مساء
«تاتا» الهندية تقترب من تصنيع هواتف «آيفون»
هاتف «آيفون». (أرشيفية: الإنترنت)
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كشفت وكالة «بلومبرغ» الأميركية أن شركة «تاتا» الهندية تقترب من إبرام صفقة، قد تتخطى قيمتها 600 مليون دولار، للاستحواذ على أحد المصانع الموردة لأجهزة شركة «أبل» العالمية.

ونقلت الوكالة، اليوم الثلاثاء، عن مصادر أن «تاتا» الهندية تقترب من الاستحواذ على مصنع «Wistron Corp» في ولاية كارناتاكا جنوب الهند، في صفقة قد تنتهي خلال عام من المفاوضات. وتوظف هذه المنشأة أكثر من 10 آلاف عامل، يجمعون أحدث إصدارات «أبل».

وفي حال انتهاء تلك الصفقة، ستكون الهند أول دولة تُجمع أجهزة «آيفون» محليا. يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه «أبل» لإصدار «آيفون 15».

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ومن المتوقع أن تعمل «تاتا» على تحسين قدرة الإنتاج الحالية لأجهزة «آيفون»، حيث تقوم في الوقت الراهن بتجارب إنتاج لتجميع أجهزة «آيفون 15» المرتقبة داخل الهند.

يشارك مصنع «Wistron Corp» في إنتاج هواتف «أبل» منذ خمس سنوات، وشارك في إصدارات «إس إي» و«آيفون 12» و«آيفون 13». وتعهدت «تاتا» الهندية بإنتاج ما يعادل 1.8 مليار دولار من الهواتف بحلول العام 2024.

ومن المرجح أن تمثّل إضافة هاتف «آيفون» الهندي زخما لجهود «أبل» لتنويع قاعدة منتجاتها خارج الصين، وبناء التصنيع التكنولوجي في الدولة الواقعة في جنوب آسيا. ومن شأن تلك النقلة أيضا توفير دفعة كبيرة لجهود الهند لتحدي مكانة الصين كأكبر مُصنع في العالم.

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