احذر.. تطبيقات خبيثة على متجر «غوغل» تسرق البيانات البنكية

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

يحذر خبراء الأمن السيبراني مستخدمي تطبيقات «غوغل كروم» من ظهور بعض التطبيقات الخبيثة على متجر «غوغل» يمكنها التسلل إلى البيانات البنكية وسرقتها.

وذكرت مدونة «Kaspersky blog» أن عشرات التطبيقات الخبيثة ظهرت على متجر «غوغل كروم» الرسمي، بعضها جرى تحميله أكثر من تسعة ملايين مرة، وجرى تحميل تلك التطبيقات مجتمعة حوالي 87 مليون مرة.

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تطبيقات خبيثة لسرقة البيانات البنكية

في هذا الشأن، قال الباحث في الأمن السيبراني، فلاديمير بالانت، إن رحلة اكتشاف تلك التطبيقات بدأت مع تطبيق «PDF Toolbox»، لافتا إلى أنه شعر بالريبة للوهلة الأولى حينما استخدام التطبيق.

وأضاف أن التحقيق وراء الأمر قاده إلى كشف أكثرمن 34 رابطا ملحقا لتطبيقات خبيثة تخدع المستخدمين بشأن الهدف منها، وتضع الأجهزة والبيانات الشخصية في خطر.

وأوضح أن تلك التطبيقات ظهرت على المتجر بين العامين 2021 و2022، ما سمح بتحميلها ملايين المرات حول العالم. لكنه أكد أن «غوغل» نجحت في إزالة عدد من تلك التطبيقات من المتجر الخاص بها.

لكن يتعين على المستخدمين فحص الهواتف والأجهزة الخاصة بهم، واستخدام برامج حماية محدثة، للحماية دون سرقة البيانات الرسمية أو التجسس على الأجهزة الخاصة.

ومن بين التطبيقات الخبيثة «Soundboost» و«Amazing Dark Mod» و«Awesome Auto Refresh» و«Volume Frenzy» و«Easyview Reader view» وغيرها.