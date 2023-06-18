ميكروسوفت: تعطل بعض الخدمات أوائل الشهر كان بسبب هجمات إلكترونية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت شركة ميكروسوفت إن الانقطاعات التي أثرت على خدمات بعينها للشركة، خلال بعض الأيام السابقة من هذا الشهر، كانت نتيجة هجمات إلكترونية، لكنها أوضحت أنه لا يوجد ما يدل على اختراق بيانات العملاء أو الوصول إليها.

وأضافت الشركة في تدوينة: «بدءا من أوائل يونيو 2023، رصدت ميكروسوفت زيادة في نسبة استخدام الشبكة ضد بعض الخدمات، وهو ما أثر بصفة موقتة على توافر البيانات»، وفق وكالة «رويترز».

وأكدت ميكروسوفت أنها فتحت تحقيقا، وبدأت في تتبع الهجمات التي تسببت في حجب الخدمة من قِبل جهة التهديد، التي تشير إليها باسم «ستورم-1359»، بعد أن حددت موضع التهديد.

هجمات من خلال مزاحمة الخادم

لم ترد ميكروسوفت بعد على طلب من «رويترز»، للتعليق على ما إذا كانت الشركة حددت الجهة أو الطرف المسؤول عن الهجوم.

وتعمل هجمات حجب الخدمة عن طريق مزاحمة الخادم بقدر هائل من حركة المرور، مما يؤدي إلى توقف الخدمات.

وظلت مجموعة برامج ميكروسوفت 365، بما في ذلك تيمز وأوتلوك، معطلة أكثر من ساعتين بالنسبة لآلاف المستخدمين في الخامس من يونيو، وتكرر ذلك فترة وجيزة في صباح اليوم التالي، وكان هذا رابع انقطاع من نوعه لميكروسوفت خلال عام.