  • Alwasat News
Atwasat

ميكروسوفت: تعطل بعض الخدمات أوائل الشهر كان بسبب هجمات إلكترونية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 يونيو 2023, 07:57 صباحا
ميكروسوفت: تعطل بعض الخدمات أوائل الشهر كان بسبب هجمات إلكترونية
شعار «ميكروسوفت» خلال مؤتمر في مدينة ليل الفرنسية، 28 يناير 2020. (أ ف ب)
alwasat radio

قالت شركة ميكروسوفت إن الانقطاعات التي أثرت على خدمات بعينها للشركة، خلال بعض الأيام السابقة من هذا الشهر، كانت نتيجة هجمات إلكترونية، لكنها أوضحت أنه لا يوجد ما يدل على اختراق بيانات العملاء أو الوصول إليها.

وأضافت الشركة في تدوينة: «بدءا من أوائل يونيو 2023، رصدت ميكروسوفت زيادة في نسبة استخدام الشبكة ضد بعض الخدمات، وهو ما أثر بصفة موقتة على توافر البيانات»، وفق وكالة «رويترز».

وأكدت ميكروسوفت أنها فتحت تحقيقا، وبدأت في تتبع الهجمات التي تسببت في حجب الخدمة من قِبل جهة التهديد، التي تشير إليها باسم «ستورم-1359»، بعد أن حددت موضع التهديد.

هجمات من خلال مزاحمة الخادم
لم ترد ميكروسوفت بعد على طلب من «رويترز»، للتعليق على ما إذا كانت الشركة حددت الجهة أو الطرف المسؤول عن الهجوم.

وتعمل هجمات حجب الخدمة عن طريق مزاحمة الخادم بقدر هائل من حركة المرور، مما يؤدي إلى توقف الخدمات.

وظلت مجموعة برامج ميكروسوفت 365، بما في ذلك تيمز وأوتلوك، معطلة أكثر من ساعتين بالنسبة لآلاف المستخدمين في الخامس من يونيو، وتكرر ذلك فترة وجيزة في صباح اليوم التالي، وكان هذا رابع انقطاع من نوعه لميكروسوفت خلال عام.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غينيا الاستوائية تخطف صدارة المجموعة العاشرة والمنتخب الوطني «الأخير»

غينيا الاستوائية تخطف صدارة المجموعة العاشرة والمنتخب الوطني «الأخير»
المنتخب الوطني يخسر أمام بوتسوانا بهدف ويفقد الأمل في التأهل لكأس الأمم الأفريقية

المنتخب الوطني يخسر أمام بوتسوانا بهدف ويفقد الأمل في التأهل لكأس الأمم ...
أطفال اليمن يخوضون «سباق المياه».. طوابير العطش تسبق الذهاب إلى المدرسة

أطفال اليمن يخوضون «سباق المياه».. طوابير العطش تسبق الذهاب إلى المدرسة
مبابي وميسي وهالاند يتنافسون على جائزة أفضل هدف بدوري أبطال أوروبا

مبابي وميسي وهالاند يتنافسون على جائزة أفضل هدف بدوري أبطال أوروبا
وفاة الشيخ المدني الشويرف.. وبلدية زليتن تعزي أسرته

وفاة الشيخ المدني الشويرف.. وبلدية زليتن تعزي أسرته
مصادر لـ«بوابة الوسط»: 4 أسماء لرئاسة التسييرية.. والأوجلي: لن نرحل إلا بقرار من «فيفا»

مصادر لـ«بوابة الوسط»: 4 أسماء لرئاسة التسييرية.. والأوجلي: لن نرحل إلا بقرار من...
بعثة الحج الليبية: 5212 حاجًا وصلوا إلى مكة المكرمة حتى الجمعة

بعثة الحج الليبية: 5212 حاجًا وصلوا إلى مكة المكرمة حتى الجمعة
سلة الأهلي بنغازي تواصل التصدر دون خسارة.. ورباعي التتويج بنظام التجمع من مرحلتين (صور)

سلة الأهلي بنغازي تواصل التصدر دون خسارة.. ورباعي التتويج بنظام التجمع من ...
أخطاء شائعة تجنبها في ديكور المنازل الصغيرة

أخطاء شائعة تجنبها في ديكور المنازل الصغيرة
«ثمن عدم المساواة» الدرس القادم من أميركا.. كيف يمكن إصلاح «رأسمالية القرن 21»؟

«ثمن عدم المساواة» الدرس القادم من أميركا.. كيف يمكن إصلاح «رأسمالية القرن 21»؟
المغرب يتوج بكأس العرب لقدم الصالات للمرة الثالثة على التوالي (صور)

المغرب يتوج بكأس العرب لقدم الصالات للمرة الثالثة على التوالي (صور)
توقيع كتاب «ليبيا العميقة: حتحات على ما فات؟» اليوم في طرابلس

توقيع كتاب «ليبيا العميقة: حتحات على ما فات؟» اليوم في طرابلس
«فاو» تطالب بمراجعة سياسات الأمن الغذائي والزراعي في ليبيا

«فاو» تطالب بمراجعة سياسات الأمن الغذائي والزراعي في ليبيا
القيادة العامة تثني على مخرجات «6+6».. وتدعو «النواب» و«الدولة» إلى الإسراع بتشكيل حكومة جديدة

القيادة العامة تثني على مخرجات «6+6».. وتدعو «النواب» و«الدولة» إلى الإسراع ...
أكثر من مليون طفل نازح في السودان وأجراس إنذار في دارفور

أكثر من مليون طفل نازح في السودان وأجراس إنذار في دارفور
إيقاف نجم كرة السلة الأميركي جا مورانت 25 مباراة لحمله سلاحا

إيقاف نجم كرة السلة الأميركي جا مورانت 25 مباراة لحمله سلاحا
بوتين: سلمنا بيلاروسيا مجموعة أولى من الرؤوس النووية

بوتين: سلمنا بيلاروسيا مجموعة أولى من الرؤوس النووية
غضب جماهيري في إندونيسيا لغياب ميسي عن مباراة منتخبها أمام الأرجنتين

غضب جماهيري في إندونيسيا لغياب ميسي عن مباراة منتخبها أمام الأرجنتين
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
واتساب تطلق خاصية «القنوات» للتواصل العام
واتساب تطلق خاصية «القنوات» للتواصل العام
هل تتجاهل «آبل» الذكاء الصناعي.. أم ماذا؟
هل تتجاهل «آبل» الذكاء الصناعي.. أم ماذا؟
الذكاء الصناعي يوسع نطاقه إلى عالم الأموات
الذكاء الصناعي يوسع نطاقه إلى عالم الأموات
مؤسس «تشات جي بي تي» يتوقع ثورة في التعليم بفعل الذكاء الصناعي
مؤسس «تشات جي بي تي» يتوقع ثورة في التعليم بفعل الذكاء الصناعي
«ميتا» تعد بنموذج أكثر تطورا للذكاء الصناعي
«ميتا» تعد بنموذج أكثر تطورا للذكاء الصناعي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
واتساب تطلق خاصية «القنوات» للتواصل العام
واتساب تطلق خاصية «القنوات» للتواصل العام...
نباتات وفطريات تنظف تربة موقع صناعي سابق في لوس أنجليس من الملوّثات
نباتات وفطريات تنظف تربة موقع صناعي سابق في لوس أنجليس من ......
آخر مساعدي «ستيفن هوكينغ» يشرح أحدث نظرياته حول تطور قوانين الفيزياء
آخر مساعدي «ستيفن هوكينغ» يشرح أحدث نظرياته حول تطور قوانين ......
«ميتا» تكشف عن خوذة جديدة للواقع الافتراضي قبل أيام من خطوة مشابهة من «آبل»
«ميتا» تكشف عن خوذة جديدة للواقع الافتراضي قبل أيام من خطوة ......
علاج واعد لسرطان الثدي في مراحله المبكرة
علاج واعد لسرطان الثدي في مراحله المبكرة...
المزيد
ميكروسوفت: تعطل بعض الخدمات أوائل الشهر كان بسبب هجمات إلكترونية
ميكروسوفت: تعطل بعض الخدمات أوائل الشهر كان بسبب هجمات ......
الذكاء الصناعي يحمل الأمل بتغيير حياة ذوي الإعاقة
الذكاء الصناعي يحمل الأمل بتغيير حياة ذوي الإعاقة...
ميكرون الأميركية لصناعة الرقائق الإلكترونية ستستثمر 600 مليون دولار في الصين
ميكرون الأميركية لصناعة الرقائق الإلكترونية ستستثمر 600 ......
«ميتا» تعد بنموذج أكثر تطورا للذكاء الصناعي
«ميتا» تعد بنموذج أكثر تطورا للذكاء الصناعي...
مؤسس «تشات جي بي تي» يتوقع ثورة في التعليم بفعل الذكاء الصناعي
مؤسس «تشات جي بي تي» يتوقع ثورة في التعليم بفعل الذكاء ......
المزيد