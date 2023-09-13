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الصين تنفي حظر هواتف «آيفون» بعد تقارير حول مشكلات أمنية محتملة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 سبتمبر 2023, 04:17 مساء
الصين تنفي حظر هواتف «آيفون» بعد تقارير حول مشكلات أمنية محتملة
مواطنون صينيون أمام مقر «آبل». (الإنترنت)
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قالت الصين، الأربعاء، إنها تتابع تقارير إعلامية حول مشكلات أمنية محتملة تتعلق بهواتف «آيفون»، لكنها أكدت عدم وجود حظر على استخدام مسؤوليها هذه الأجهزة وسط تصاعد التوترات التكنولوجية بين بكين ومنافسيها الغربيين.

وذكرت جريدة «وول ستريت جورنال» في وقت سابق أن الصين منعت المسؤولين في وزاراتها من استخدام أجهزة آيفون، فيما ذكرت «بلومبرغ» أن بكين تخطط لتوسيع نطاق الحظر ليشمل الوكالات المدعومة من الحكومة والشركات الحكومية، بحسب «فرانس برس».

وفي مؤتمر صحفي دوري، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إنها «لاحظت العديد من التقارير الإعلامية الأخيرة التي كشفت حوادث أمنية تتعلق بهواتف آبل». 

 الصين لم تصدر أي لوائح أو تعليمات تحظر الشراء
وأضافت أنه رغم ذلك «لم تصدر الصين أي لوائح أو تعليمات أو وثائق سياسية تحظر شراء واستخدام هواتف ذكية تصنعها شركات أجنبية مثل أبل». وتابعت «تولي الحكومة الصينية أهمية كبيرة للمعلومات والأمن السيبراني وتعامل الشركات المحلية والأجنبية التمويل بالطريقة نفسها وعلى قدم المساواة».

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تراجع سعر سهم شركة «آبل» بشكل حاد الأسبوع الماضي بعد تقارير حول قيود على منتجاتها في الصين. وكانت هناك خلافات بين بكين والولايات المتحدة ودول غربية أخرى في السنوات الأخيرة بشأن مجموعة من القضايا المرتبطة بالتكنولوجيا.

 عقوبات على شركة «هواوي» الصينية 
وفرضت واشنطن عقوبات على شركة «هواوي» الصينية على خلفية شكوك بأن المجموعة تساعد بكين في التجسس، وهي اتهامات تنفيها «هواوي».

كما ضغطت الولايات المتحدة على حلفائها لحظر تكنولوجيا «هواوي» من شبكات الجيل الخامس «5جي»، مبررة ذلك بأن بكين قد تستخدم المعدات للتجسس على اتصالات دول أخرى وحركة البيانات.

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