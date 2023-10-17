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بعد منعه في فرنسا.. «آبل» تعدل نظام تشغيل «آيفون 12»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الثلاثاء 17 أكتوبر 2023, 12:46 مساء
بعد منعه في فرنسا.. «آبل» تعدل نظام تشغيل «آيفون 12»
هاتف «آيفون12». (الإنترنت)
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أعلنت شركة «آبل» العالمية أنها تخطط لإدخال تعديلات على نظام تشغيل هاتف «آيفون 12»، بعد قرار السلطات الفرنسية وقف مبيعاته بسبب مستوى الإشعاعات المفرط.

وسبق أن قال جان نويل بارون من الحكومة الفرنسية، الشهر الماضي، إن لجنة مراقبة الإشعاع وجدت أن معدل الامتصاص المحدد لهاتف «آيفون 12» أعلى من الحد المسموح به. ويشير هذا إلى المعدل الذي يمتص به الجسم البشري الطاقة عند تعرضه لترددات الراديو.

وبينما رفضت «آبل» في بادئ الأمر الإقرار بنتائج الجهات الفرنسية، وأصرت على أن هواتفها آمنة للغاية حتى دون إدخال أي تعديلات، فإنها عادت وأعلنت، أمس الإثنين، أنها قررت الالتزام بمتطلبات اختبار الإشعاع التي تحددها الجهات الفرنسية.

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تعديل نظام التشغيل «آي أو إس»
وأوضحت الشركة الأميركية أنها ستدخل تعديلات على نظام التشغيل «آي أو إس» يمنع «آيفون 12» من استخدام طاقة أكبر عند ملامسته الأسطح الثابتة.

وأضافت في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: «لأكثر من عقد من الزمن، استخدمت آبل أجهزة استشعار تسمح للهاتف بتحديد ما إذا يوجد بالقرب من جسم المستخدم، لإبقاء قوة الإرسال عند مستوى منخفض».

واستطردت: «حينما لا يكون الهاتف بالقرب من جسم المستخدم، أى يكون على سطح ثابت على سبيل المثال، يستخدم الهاتف مستويات أعلى من قوة الإرسال»، لافتة إلى أن بروتوكول الاختبار الذي استخدمته الهيئة الفرنسية لم يضع تلك الخاصية بالاعتبار.

وأكدت «آبل»: «نريد أن يعلم مستخدمو هواتف «آيفون 12» أنها آمنة تماما. جرى اعتماد الهاتف ليتماشى مع لوائح ومعايير نقل الطاقة المعمول بها في جميع أنحاء العالم منذ إصداره بالعام 2020، ولم تجر أي تغييرات عليها منذ ذلك الحين».

مع ذلك، فإن الشركة بصدد إدخال تعديل على نظام التشغيل يُبطل تكنولوجيا تعقب الأجسام، ويبقي الهاتف عند أقل مستوى لنقل الطاقة.

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