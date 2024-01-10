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أسعار النفط ترتفع بعد انخفاض مخزونات الخام الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 يناير 2024, 08:14 صباحا
أسعار النفط ترتفع بعد انخفاض مخزونات الخام الأميركية
صهاريج التخزين تظهر في مصفاة بنزين في لافيرا بفرنسا، 29 مارس 2022. (ا ف ب)
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ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي الأربعاء، بعد أن أظهر تقرير للصناعة انخفاضا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام بالولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، مما عزز معنويات الطلب.

وزادت العقود الآجلة لخام «برنت» 30 سنتا، بما يعادل 0.4%، إلى 77.89 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتا، أو 0.5%، إلى 72.60 دولار للبرميل، حسب وكالة «فرانس برس».

انخفاض مخزونات الخام الأميركية
وانخفضت مخزونات النفط الخام الأميركية بمقدار 5.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يناير، وفقًا لمصادر في السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء، مقارنة مع تقديرات المحللين بزيادة قدرها 700 ألف برميل في استطلاع أجرته «رويترز».

ومع ذلك، ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 4.9 مليون برميل، في حين صعدت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 6.9 مليون برميل، أي أكثر من الزيادة المقدرة بـ 2.5 مليون برميل و 2.4 مليون برميل على التوالي.

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