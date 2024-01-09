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الصين تعلن إطلاقها قمرا صناعيا بنجاح

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 يناير 2024, 02:57 مساء
الصين تعلن إطلاقها قمرا صناعيا بنجاح
إقلاع صاروخ «لونغ مارش 2 إف» من مركز الإطلاق في جيوتشيوان بصحراء غوبي (شمال غرب الصين) حاملاً طاقماً من ثلاثة رواد فضاء ضمن مهمة «شنتشو-17»، 26 أكتوبر 2023 (أ ف ب)
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نقلت محطة «سي سي تي في» التلفزيونية الرسمية، الثلاثاء، إعلان الصين إطلاقها قمرا صناعيا لأغراض مراقبة الفضاء بنجاح.

وذكرت وكالة «فرانس برس» أن عملية الإطلاق نفذت عند الساعة 15.03 بالتوقيت المحلي (الساعة 07.03 ت غ) على ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

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وأوضحت «سي سي تي في»: «أطلقت الصين بنجاح القمر الصناعي (أينشتاين بروب) مستخدمة الصاروخ (لونغ مارتش - 2 سي) في مركز شينتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية، وقد وضع القمر في المدار المحدد بنجاح تام».

قلق في تايوان
وأثارت عملية الإطلاق قلقا فوريا في تايوان، حيث أصدرت سلطاتها تحذيرات أمنية عبر الهاتف، داعية السكان إلى توخي الحذر في ظل توترات مع الصين، وقبل أربعة أيام من انتخابات رئاسية في هذه الجزيرة. بينما يبعد مركز الإقلاع نحو ألفي كيلومتر عن تايبيه.

وأوضحت «شينخوا»: «القمر سيراقب ظواهر عابرة غريبة في الكون شبيهة بوميض ألعاب نارية بهدف الكشف عن الجوانب العنيفة الكثيرة وغير المعروفة للكون».

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