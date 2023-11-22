بتكلفة 3 ملايين إسترليني.. قمر صناعي بريطاني جديد لمراقبة التغير المناخي

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

تعمل بريطانيا على بناء قمر صناعي جديد بتكلفة تصل إلى ثلاثة ملايين دولار يهدف إلى مساعدة العلماء والباحثين على مراقبة التغير المناخي والكوارث الطبيعية.

وتمول وكالة الفضاء البريطانية القمر الصناعي، بالشراكة مع شركة «أوبن كوزموز»، ومقرها مدينة أوكسفورد شاير، كما نقلت إذاعة «بي بي سي» البريطانية.

وتنضم بريطانيا من خلال هذا المشروع إلى إسبانيا والبرتغال، في مشروع يحمل اسم «كوكبة الأطلسي» وهو مشروع يتكلف نحو 80 مليون يورو، ما يعادل 70 مليون جنيه إسترليني، ويهدف إلى تطوير مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية لمراقبة الأرض وتحليل تداعيات التغير المناخي.

ومن المقرر أن يوفر القمر الصناعي الجديد الذي تبنيه بريطانيا بيانات قيمة ومحدثة بانتظام عن الكوكب، وسيساعد أيضًا في اكتشاف ومراقبة وتقليل مخاطر الكوارث الطبيعية.

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أقمار صناعية لمواجهة التغير المناخي

وقال وكيل وزارة الخارجية البريطانية للعلوم والبحوث والابتكار، أندرو جريفيث: «ستلعب مراقبة الأرض دورًا حيويًا للغاية في مواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ والإغاثة من الكوارث، وتوفير البيانات التي نحتاجها بسرعة، مع دعم الصناعات الرئيسية في بريطانيا مثل الزراعة والطاقة والعلوم والتكنولوجيا».

ووفر قمر صناعي بريطاني، في وقت مبكر من العام الجاري، صورته الأولى للتباينات الحرارية على وجه كوكب الأرض.

وتم إطلاق القمر الصناعي «هوت سات -1»، يونيو الماضي، على متن صاروخ «سبيس إكس» من ولاية كاليفورنيا الأميركية، حاملا أجهزة استشعار يمكنها مراقبة الحرارة والبرودة في مختلف بقاع الأرض.