  • Alwasat News
Atwasat

بتكلفة 3 ملايين إسترليني.. قمر صناعي بريطاني جديد لمراقبة التغير المناخي

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 11:08 صباحا
بتكلفة 3 ملايين إسترليني.. قمر صناعي بريطاني جديد لمراقبة التغير المناخي
قمر صناعي يدور حول كوكب الأرض. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

تعمل بريطانيا على بناء قمر صناعي جديد بتكلفة تصل إلى ثلاثة ملايين دولار يهدف إلى مساعدة العلماء والباحثين على مراقبة التغير المناخي والكوارث الطبيعية.

وتمول وكالة الفضاء البريطانية القمر الصناعي، بالشراكة مع شركة «أوبن كوزموز»، ومقرها مدينة أوكسفورد شاير، كما نقلت إذاعة «بي بي سي» البريطانية.

وتنضم بريطانيا من خلال هذا المشروع إلى إسبانيا والبرتغال، في مشروع يحمل اسم «كوكبة الأطلسي» وهو مشروع يتكلف نحو 80 مليون يورو، ما يعادل 70 مليون جنيه إسترليني، ويهدف إلى تطوير مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية لمراقبة الأرض وتحليل تداعيات التغير المناخي.

ومن المقرر أن يوفر القمر الصناعي الجديد الذي تبنيه بريطانيا بيانات قيمة ومحدثة بانتظام عن الكوكب، وسيساعد أيضًا في اكتشاف ومراقبة وتقليل مخاطر الكوارث الطبيعية.

إطلاق قمر صناعي لرصد انبعاثات الكربون من المنشآت الصناعية
الأول من نوعه.. اليابان تطلق قمرا صناعيا للتخلص من الحطام الفضائي

أقمار صناعية لمواجهة التغير المناخي
وقال وكيل وزارة الخارجية البريطانية للعلوم والبحوث والابتكار، أندرو جريفيث: «ستلعب مراقبة الأرض دورًا حيويًا للغاية في مواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ والإغاثة من الكوارث، وتوفير البيانات التي نحتاجها بسرعة، مع دعم الصناعات الرئيسية في بريطانيا مثل الزراعة والطاقة والعلوم والتكنولوجيا».
ووفر قمر صناعي بريطاني، في وقت مبكر من العام الجاري، صورته الأولى للتباينات الحرارية على وجه كوكب الأرض.

وتم إطلاق القمر الصناعي «هوت سات -1»، يونيو الماضي، على متن صاروخ «سبيس إكس» من ولاية كاليفورنيا الأميركية، حاملا أجهزة استشعار يمكنها مراقبة الحرارة والبرودة في مختلف بقاع الأرض.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هروب أفعى مامبا «سامة جدًا» من مالكها في هولندا

هروب أفعى مامبا «سامة جدًا» من مالكها في هولندا
كاريكاتير حليم - حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني

كاريكاتير حليم - حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني
الأرجنتين تكبّد البرازيل أول خسارة على أرضها بتاريخ تصفيات كأس العالم

الأرجنتين تكبّد البرازيل أول خسارة على أرضها بتاريخ تصفيات كأس العالم
أسباب جفاف فروة الرأس وطرق علاجها

أسباب جفاف فروة الرأس وطرق علاجها
قمر التجسس الكوري الشمالي يلتقط صورا لقواعد عسكرية أميركية

قمر التجسس الكوري الشمالي يلتقط صورا لقواعد عسكرية أميركية
«حماس»: بنود الهدنة صيغت وفق رؤية المقاومة

«حماس»: بنود الهدنة صيغت وفق رؤية المقاومة
حماس و«إسرائيل» تتفقان على وقف إطلاق النار في غزة وتبادل للمحتجزين والأسرى

حماس و«إسرائيل» تتفقان على وقف إطلاق النار في غزة وتبادل للمحتجزين والأسرى
شاهد كواليس تعادل المنتخب الوطني أمام الكاميرون وملخص المباراة (صور وفيديو)

شاهد كواليس تعادل المنتخب الوطني أمام الكاميرون وملخص المباراة (صور وفيديو)
حل فلسطين.. حل إسرائيل

حل فلسطين.. حل إسرائيل
المنتخب الليبي بالزي الأحمر أمام الكاميرون.. و«ميتشو» يتمسك بالعناصر الشابة.. الليلة

المنتخب الليبي بالزي الأحمر أمام الكاميرون.. و«ميتشو» يتمسك بالعناصر الشابة.. ...
منتخب الشباب الليبي يلتقي البطل التونسي في ختام منافسات شمال أفريقيا

منتخب الشباب الليبي يلتقي البطل التونسي في ختام منافسات شمال أفريقيا
إيهود باراك يكذب رواية جيش الاحتلال: المخابئ تحت مستشفى الشفاء بناها إسرائيليون

إيهود باراك يكذب رواية جيش الاحتلال: المخابئ تحت مستشفى الشفاء بناها إسرائيليون
«تحقيقات»: أمراض وعدوى.. ناقوس الخطر يدق من جديد

«تحقيقات»: أمراض وعدوى.. ناقوس الخطر يدق من جديد
جارة الوادي

جارة الوادي
المرج تستقبل قرعة دوري السلة الليبي بمشاركة 14 فريقا.. الثلاثاء

المرج تستقبل قرعة دوري السلة الليبي بمشاركة 14 فريقا.. الثلاثاء
استشهاد صحفيين في «الميادين» بغارة عدوانية إسرائيلية على جنوب لبنان

استشهاد صحفيين في «الميادين» بغارة عدوانية إسرائيلية على جنوب لبنان
«في التسعين»: آخر تحضيرات المنتخب الليبي لمواجهة الكاميرون

«في التسعين»: آخر تحضيرات المنتخب الليبي لمواجهة الكاميرون
كاريكاتير خيري - هدية لأطفال غزة في اليوم العالمي للطفل

كاريكاتير خيري - هدية لأطفال غزة في اليوم العالمي للطفل
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
اتفاق ألماني – فرنسي – إيطالي بشأن تنظيم مستقبل الذكاء الصناعي
اتفاق ألماني – فرنسي – إيطالي بشأن تنظيم مستقبل الذكاء الصناعي
إستقالة رئيسة «أوبتوس» الأسترالية بعد عطل قطع الاتصالات
إستقالة رئيسة «أوبتوس» الأسترالية بعد عطل قطع الاتصالات
«يوتيوب» تطلق أداة جديدة تتيح استنساخ الأصوات بالذكاء الصناعي
«يوتيوب» تطلق أداة جديدة تتيح استنساخ الأصوات بالذكاء الصناعي
موظفو «أوبن أيه آي» يهددون بالاستقالة لإعادة ألتمان
موظفو «أوبن أيه آي» يهددون بالاستقالة لإعادة ألتمان
«Oppo» تعلن أحدث حواسبها اللوحية بمواصفات منافسة
«Oppo» تعلن أحدث حواسبها اللوحية بمواصفات منافسة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مخاطر الذكاء الصناعي بين الحقيقة والخيال
مخاطر الذكاء الصناعي بين الحقيقة والخيال...
حلقات كوكب زحل العملاقة تختفي بحلول العام 2025
حلقات كوكب زحل العملاقة تختفي بحلول العام 2025...
اكتشاف أكسجين في الغلاف الخارجي لكوكب الزهرة
اكتشاف أكسجين في الغلاف الخارجي لكوكب الزهرة...
وميض ضوء كوني قوي جداً أثّر على الغلاف الجوي للأرض بطريقة غير مسبوقة
وميض ضوء كوني قوي جداً أثّر على الغلاف الجوي للأرض بطريقة ......
تأجيل رحلة الملياردير الياباني مايزاوا حول القمر إلى ما بعد 2023
تأجيل رحلة الملياردير الياباني مايزاوا حول القمر إلى ما بعد ......
المزيد
«سبوتيفاي» تُدخل تعديلات على نظام تخصيص بدلات مالية للفنانين
«سبوتيفاي» تُدخل تعديلات على نظام تخصيص بدلات مالية للفنانين...
بتكلفة 3 ملايين إسترليني.. قمر صناعي بريطاني جديد لمراقبة التغير المناخي
بتكلفة 3 ملايين إسترليني.. قمر صناعي بريطاني جديد لمراقبة ......
سام ألتمان يعود إلى منصب الرئيس التنفيذي لـ«أوبن إيه آي»
سام ألتمان يعود إلى منصب الرئيس التنفيذي لـ«أوبن إيه آي»...
«Oppo» تعلن أحدث حواسبها اللوحية بمواصفات منافسة
«Oppo» تعلن أحدث حواسبها اللوحية بمواصفات منافسة...
موظفو «أوبن أيه آي» يهددون بالاستقالة لإعادة ألتمان
موظفو «أوبن أيه آي» يهددون بالاستقالة لإعادة ألتمان...
المزيد