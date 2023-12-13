السعودية ترحب باتفاق دبي للمناخ: تأكيد لتعدد المسارات بما يتماشى مع ظروف كل دولة

رحب رئيس الوفد السعودي إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ والناطق باسم المجموعة العربية توفيق البراء باتفاق دبي و«نجاح مخرجاته التي تؤكد تعدُّد المسارات والنهج بما يتماشى مع ظروف وأولويات كل دولة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة».
وإلى جانب السعودية، رفضت كل من الكويت والعراق أي اتفاق يمس بالنفط والغاز. لكنها لم تعمل على تعطيل إقرار الاتفاق.
وشدد رئيس الوفد السعودي خلال الجلسة الختامية لمؤتمر الأطراف «كوب28» التي أُقر خلالها الاتفاق أن المجموعة العربية «تؤكد على ضرورة تفعيل .... مبدأ العدالة والمسؤولية المشتركة» كما وردت في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيُّر المناخ التي «تدعم اتخاذ نهج مختلفة لمعالجة الانبعاثات حسب الظروف والأولويات المختلفة».
اتفاق «كوب 28»
وتدعو الاتفاقية الجديدة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيُّر المناخ المنعقد في دبي الدول إلى «التحول بعيدًا عن استخدام جميع أنواع الوقود الأحفوري لتمكين العالم من تحقيق الحياد الكربوني في العام 2050»، وفقًا لأحدث حل وسط ستسعى الإمارات لأن يجرى إقراره بالتوافق الأربعاء.
والنص الذي أصبح أول قرار يصدر عن مؤتمر الأطراف يتطرق لمصير جميع أنواع الوقود الأحفوري بما يشمل النفط والغاز والفحم لا يُدرج عبارة «الاستغناء» عن هذا الوقود التي طالبت بها الدول الأكثر طموحًا ورفضتها الدول المنتجة للنفط وعلى رأسها السعودية. وتدعو المسودة إلى تسريع التحول في الطاقة اعتباراً من العقد الحالي «الحاسم».
ماذا قال غوتيريس؟
وقال رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) سلطان الجابر اليوم الأربعاء «علينا أن نفخر بإنجازنا التاريخي، ودولة الإمارات العربية المتحدة فخورة بدورها في المساعدة على دفع الأمور إلى الأمام».
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في بيان، إن «عصر الوقود الأحفوري يجب أن ينتهي، ويجب أن ينتهي من خلال تحقيق العدالة والإنصاف»، وفق وكالة فرانس برس.
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