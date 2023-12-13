السعودية ترحب باتفاق دبي للمناخ: تأكيد لتعدد المسارات بما يتماشى مع ظروف كل دولة

القاهرة - بوابة الوسط

رحب رئيس الوفد السعودي إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ والناطق باسم المجموعة العربية توفيق البراء باتفاق دبي و«نجاح مخرجاته التي تؤكد تعدُّد المسارات والنهج بما يتماشى مع ظروف وأولويات كل دولة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة».

وإلى جانب السعودية، رفضت كل من الكويت والعراق أي اتفاق يمس بالنفط والغاز. لكنها لم تعمل على تعطيل إقرار الاتفاق.

وشدد رئيس الوفد السعودي خلال الجلسة الختامية لمؤتمر الأطراف «كوب28» التي أُقر خلالها الاتفاق أن المجموعة العربية «تؤكد على ضرورة تفعيل .... مبدأ العدالة والمسؤولية المشتركة» كما وردت في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيُّر المناخ التي «تدعم اتخاذ نهج مختلفة لمعالجة الانبعاثات حسب الظروف والأولويات المختلفة».