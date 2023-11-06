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أسعار النفط ترتفع بعد التزام السعودية وروسيا بخفض الإنتاج إلى نهاية 2023

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 نوفمبر 2023, 08:25 صباحا
أسعار النفط ترتفع بعد التزام السعودية وروسيا بخفض الإنتاج إلى نهاية 2023
منصات النفط في فاكا مويرتا بالأرجنتين، 21 يناير 2019. (رويترز)
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ارتفعت أسعار النفط اليوم الإثنين مع إعلان السعودية وروسيا، أكبر مصدرين للنفط، التزامهما بتخفيضات طوعية إضافية في إنتاج النفط حتى نهاية العام، مما يبقي الإمدادات محدودة، بينما يترقب المستثمرون عقوبات أميركية أكثر صرامة على النفط الإيراني.

وزادت العقود الآجلة لخام «برنت» 35 سنتا بما يعادل 0.41% مسجلا 84.89 دولار للبرميل، في حين بلغ خام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 80.92 دولار للبرميل مرتفعا 41 سنتا أو 0.51%، حسب وكالة «رويترز».

استمرار خفض الإنتاج في السعودية وروسيا
وقال مصدر بوزارة الطاقة السعودية في بيان إن بلاده ستواصل خفضها الطوعي الإضافي بمقدار مليون برميل يوميا في ديسمبر للإبقاء على الإنتاج عند نحو تسعة ملايين برميل يوميا، وجاء القرار السعودي متوافقا مع توقعات المحللين.

وأعلنت روسيا أيضا أنها ستواصل خفضها الطوعي الإضافي للإمدادات بمقدار 300 ألف برميل يوميا من صادراتها من النفط الخام والمنتجات البترولية حتى نهاية ديسمبر.

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