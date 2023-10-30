أسعار النفط تتراجع وسط ترقب لاجتماع الاحتياطي الفدرالي الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط

تراجعت أسعار النفط أكثر من 1% اليوم الإثنين مع توخي المستثمرين الحذر قبل اجتماع لمجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) وبيانات قطاع التصنيع في الصين المقرر صدورها هذا الأسبوع.

وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» 1.6%، أو 1.11 دولار، إلى 89.37 دولار للبرميل، في حين نزل خام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 1.2%، أو 1.34 دولار، إلى 84.20 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

تراجع المخاوف بشأن الاجتياح البري في غزة

وأشارت المحللة في «سي إن سي ماركتس» تينا تنغ إلى هبوط أسعار النفط نتيجة تراجع المخاوف بشأن اجتياح بري واسع لقطاع غزة، بما يعني تقليل فرص اندلاع حرب إقليمية تؤثر على الإمدادات.

ويترقب المستثمرون نتيجة اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأربعاء المقبل، وبيانات الوظائف الأميركية وأرباح شركة التكنولوجيا العملاقة «أبل» بحثا عن علامات على أي تباطؤ اقتصادي قد يؤثر على الطلب على الوقود في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وستعلن الصين مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية والخدمات لشهر أكتوبر هذا الأسبوع، حيث يتطلع المستثمرون إلى مزيد الدلائل على أن اقتصاد أكبر مستورد للخام في العالم يستقر وأن الطلب على الوقود يتحسن بعد الإجراءات الداعمة التي اتخذتها بكين.