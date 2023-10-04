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السعودية تؤكد استمرار خفض إنتاج النفط مليون برميل يوميا إلى نهاية 2023

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 أكتوبر 2023, 11:51 صباحا
السعودية تؤكد استمرار خفض إنتاج النفط مليون برميل يوميا إلى نهاية 2023
المجموعة النفطية السعودية أرامكو في بقيق، 20 سبتمبر 2029. (ا ف ب)
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أكدت السعودية، اليوم الأربعاء، مواصلة خفض إنتاجها الطوعي بمقدار مليون برميل يوميا خلال شهر نوفمبر وحتى نهاية العام.

وقالت وزارة الطاقة في بيان، إن إنتاج المملكة في شهري نوفمبر وديسمبر سيبلغ نحو تسعة ملايين برميل يوميا، حسب وكالة «رويترز».

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وقال مصدر بالوزارة للوكالة إنه سيجرى مراجعة قرار الخفض الطوعي الشهر المقبل للنظر في «تعميق الخفض أو زيادة الإنتاج».

خفض طوعي للإنتاج
ونفذت السعودية، أكبر المنتجين في منظمة «أوبك»، خفضا طوعيا إضافيا للمرة الأولى في يوليو وتجدده شهريا، قائلة في سبتمبر الماضي إن الخفض سيستمر حتى نهاية العام لكن ستجرى مراجعته على أساس شهري.

ويأتي الخفض الطوعي السعودي علاوة على تخفيضات أبريل السابقة التي اتفق عليها العديد من منتجي «أوبك بلس»، وتمتد حتى نهاية العام 2024.

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