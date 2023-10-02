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إنتاج النفط الليبي يسجل مليونا و208 آلاف برميل

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 أكتوبر 2023, 12:25 مساء
إنتاج النفط الليبي يسجل مليونا و208 آلاف برميل
من أعمال صيانة صمامات خزانات حقل الفيل النفطي، 2 أكتوبر 2020. (شركة مليتة للنفط والغاز)
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج الخام في ليبيا، أمس الأحد، بلغ مليونا و208 آلاف برميل يوميا، وفق أرقام رسمية صادر اليوم الإثنين. 

ويعكس معدل أمس ارتفاعا، مقارنة بإنتاج 10 سبتمبر الماضي، الذي سجل مليونا و207 آلاف برميل.

«دانيال» وأسعار النفط العالمية
وعقب العاصفة «دانيال» التي اجتاحت شرق ليبيا الشهر الماضي، قفزت أسعار النفط العالمية فوق مستوى الـ92 دولارا للبرميل في 13 سبتمبر الماضي للمرة الأولى منذ عشر أشهر تقريبا، مدفوعة باضطرابات في الإمدادات، ومخاوف بشأن الإنتاج النفطي في ليبيا في أعقاب العاصفة «دانيال».

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وأرجع محللون ارتفاع الأسعار إلى الفيضانات المدمرة في ليبيا التي أوقفت صادرات النفط بشكل موقت. وأنتجت ليبيا مليون برميل يوميا من النفط خلال شهر أغسطس الماضي، حسب بيانات «أوبك».

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