«إيفرغراند» الصينية تعلق التداول بأسهمها في بورصة هونغ كونغ

القاهرة - بوابة الوسط

علّقت شركة العقارات الصينية العملاقة «إيفرغراند» المثقلة بالديون، صباح الخميس، التداول بأسهمها في بورصة هونغ كونغ، وفقا لإخطارات نشرتها السوق المالية.

وقال المصدر نفسه إنه جرى تعليق التداول بأسهم شركتين تابعتين لـ«إيفرغراند» وهما متخصصتين في الخدمات العقارية والمركبات الكهربائية وذلك «اعتبارا من الساعة 09.00 (01:00 ت غ) من صباح اليوم»، وفق موقع «يورونيوز».

ويأتي وقف التداول غداة تقرير نشرته وكالة «بلومبرغ» أفادت فيه بوضع السلطات الصينية رئيس «إيفرغراند» الملياردير شو جيايين قيد الإقامة الجبرية منذ مطلع سبتمبر الجاري.

وسبق أن استأنفت الشركة التداول بأسهمها في البورصة قبل شهر واحد فقط، بعد تعليق إدراجها لمدة 17 شهرا لعدم نشر نتائجها المالية.

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أزمة في قطاع العقارات الصيني

وفي العقود الأخيرة، شهد قطاع العقارات في الصين نموا سريعا أتاح للمطوّرين بيع عقاراتهم حتى قبل إنجاز عملية بنائها ممّا مكنهم من تمويل مشاريع أخرى. لكنّ ديون المجموعات العقارية وصلت إلى مستويات دفعت بالسلطات إلى وضع حد لتوسع هذه الشركات اعتبارا من العام 2020.

ومنذ ذلك الحين، تراجعت إمكانية الحصول على الائتمان بشكل كبير بالنسبة لهذه المجموعات ولم يعد في وسع بعضها إكمال مشاريعه، ما فاقم أزمة الثقة لدى المشترين المحتملين وأدى إلى انخفاض الأسعار. وفي الأشهر الأخيرة، أثّرت هذه الأزمة غير المسبوقة على شركة كبيرة أخرى في هذا القطاع هي «كانتري غاردن» التي كانت معروفة بمتانتها المالية.

وقدر تصنيف «هورون» لأصحاب المليارات ثروة شو جيايين في العام 2017 بنحو 45.3 مليار دولار، لكن منذ الانتكاسات التي تعرّضت لها مجموعته، تراجعت ثروته بشكل كبير لتصل إلى 4.3 مليارات دولار في العام 2022.