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«بلومبرغ»: وضع رئيس شركة «إيفرغراند» الصينية قيد الإقامة الجبرية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 سبتمبر 2023, 10:39 صباحا
«بلومبرغ»: وضع رئيس شركة «إيفرغراند» الصينية قيد الإقامة الجبرية
رئيس «إيفرغراند» شو جيايين خلال اجتماع في مدينة ووهان، 5 يونيو 2017. (أ ف ب)
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قالت مصادر لم تكشف هويتها لوكالة «بلومبرغ» إن السلطات الصينية وضعت رئيس شركة التطوير العقاري الصينية «إيفرغراند» قيد الإقامة الجبرية، وذلك في وقت تواجه المجموعة المثقلة بالديون ضغوطا متزايدة من دائنيها.

وبلغت ديون «إيفرغراند» نهاية يونيو 328 مليار دولار. ونقلت «بلومبرغ عن المصادر قولها إن «السلطات اقتادت الملياردير شو جيايين (المعروف أيضا باسمه باللغة الكانتونية هوي كا يان)، في مطلع سبتمبر. ولم تعلق الشركة على الفور ولم تجب مكاتبها في هونغ كونغ وبر الصين الرئيسي على اتصالات وكالة «فرانس برس».

وأعلنت شرطة مدينة شنجن الجنوبية في منتصف سبتمبر الجاري توقيفها عددا من موظفي «إيفرغراند» دون تحديد التهم الموجهة إليهم، فيما أشارت مجموعة «كايتشين» الإعلامية الاقتصادية إلى توقيف مسؤولَين سابقين من «إيفرغراند».

أزمة في قطاع العقارات الصيني
شهد قطاع العقارات في الصين نموا سريعا في العقود الأخيرة بحيث يتيح بيع العقار حتى قبل بنائه تمويل مشاريع أخرى. لكن ديون المجموعات العقارية وصلت إلى مستويات دفعت السلطات إلى وضع حد لتوسعها اعتبارا من العام 2020.

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ومنذ ذلك الحين، تراجعت إمكانية الحصول على الائتمان بشكل كبير بالنسبة لهذه المجموعات ولم يعد في وسع بعضها إكمال مشاريعها، ما فاقم أزمة الثقة لدى المشترين المحتملين وأدى إلى انخفاض الأسعار.

في الأشهر الأخيرة، أثرت هذه الأزمة غير المسبوقة على شركة أخرى ذات ثقل في هذا القطاع، وهي شركة «كانتري غاردن» التي كانت معروفة بمتانتها المالية.

مساء الأحد، أعلنت «إيفرغراند» في بيان أنها لن تتمكن من إصدار سندات جديدة لأن مجموعة «هينغدا» العقارية التابعة لها «تخضع للتحقيق»، وهو ما يعيق في الوقت الحالي خطة إعادة الهيكلة التي تهدف إلى ضمان استمراريتها.

وشو جيايين كان في العام 2017 أغنى رجل في آسيا، بحيث قُدّرت ثروته حينها بـ45.3 مليار دولار. لكن منذ الانتكاسات التي تعرضت لها مجموعته، تراجعت ثروته بشكل كبير لتصل إلى 4.3 مليارات دولار في العام 2022، حسب تصنيف «هورون» لأصحاب المليارات.

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