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انخفاض حاد في سهم إيفرغراند الصينية بعد وقف تنفيذ خطة إعادة الهيكلة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 سبتمبر 2023, 02:43 مساء
انخفاض حاد في سهم إيفرغراند الصينية بعد وقف تنفيذ خطة إعادة الهيكلة
شعار شركة إيفرغراند العقارية الصينية. (الإنترنت)
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تراجعت أسهم شركة التطوير العقاري الصينية المثقلة بالديون إيفرغراند بشكل حاد الإثنين، بعدما أعلنت الشركة عدم قدرتها على تنفيذ خطة إعادة الهيكلة التي تهدف إلى ضمان استمراريتها.

وهوت أسهم المجموعة بأكثر من 25% في بورصة هونغ كونغ، فيما يعكس قلق المستثمرين بشأن قطاع العقارات في الصين الذي يواجه حاليا أزمة غير مسبوقة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأعلنت إيفرغراند، في بيان مساء الأحد أنها لن تتمكن من إصدار سندات جديدة لأن مجموعة هينغدا العقارية التابعة لها «تخضع للتحقيق»، وهو ما يعيق في الوقت الحالي خطة إعادة الهيكلة.

«إعادة تقييم شروط» الخطة المقترحة
جاء ذلك بعد يومين من إعلان المجموعة أن الاجتماعات حول موضوع إعادة هيكلتها التي كان مقررًا عقدها يومي الاثنين والثلاثاء، لن تعقد في نهاية المطاف.

وبررت الشركة إلغاء الاجتماعات بالحاجة إلى «إعادة تقييم شروط» الخطة المقترحة في مارس من أجل التكيف مع «الوقائع على الأرض وطلب الدائنين».

وكان لدى إيفرغراند الذي يتصدر هبوط أسهمها عناوين الأخبار منذ فترة، ديون هائلة في نهاية يونيو من نحو 328 مليار دولار.

- مجموعة إيفرغراند العقارية الصينية تعلن إفلاسها في الولايات المتحدة

وشهد قطاع العقارات في الصين نموا سريعا في العقود الأخيرة، حيث يتيح بيع العقار حتى قبل بنائه تمويل مشاريع أخرى.

تراجع إمكانية الحصول على الائتمان
لكن ديون المجموعات العقارية وصلت إلى مستويات دفعت السلطات إلى وضع حد لتوسعها اعتبارا من عام 2020.

ومنذ ذلك الحين، تراجعت إمكانية الحصول على الائتمان بشكل كبير بالنسبة لهذه المجموعات ولم يعد في وسع بعضها إكمال مشاريعها، مما فاقم أزمة الثقة لدى المشترين المحتملين وأدى إلى انخفاض الأسعار.

وفي منتصف سبتمبر، قالت الشرطة في مدينة شنجن الجنوبية إنها أوقفت عددًا من موظفي إيفرغراند من دون تحديد التهم الموجهة إليهم.

وساهمت الديون الهائلة المستحقة على المجموعة في تفاقم أزمة سوق العقارات في الصين، مما أدى إلى مخاوف من انتشار العدوى على المستوى العالمي.

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