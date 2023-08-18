  • Alwasat News
Atwasat

مجموعة إيفرغراند العقارية الصينية تعلن إفلاسها في الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 18 أغسطس 2023, 10:21 صباحا
مجموعة إيفرغراند العقارية الصينية تعلن إفلاسها في الولايات المتحدة
مجمع سكني أقامته مجموعة إيفرغراند الصينية للتطوير العقاري في بكين، 28 يوليو 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

تقدمت مجموعة إيفرغراند الصينية العملاقة للتطوير العقاري الخميس، بطلب للحصول على الحماية من الإفلاس في الولايات المتحدة، وفق ما جاء في وثائق قضائية، في إجراء يهدف إلى حماية أصولها في هذا البلد بانتظار التوصل إلى اتفاق لإعادة هيكلة ديونها الطائلة.

وتهدف الحماية من الإفلاس بموجب الفصل 15، إلى اقتراح آليات لتسوية عدم الملاءة في الحالات التي تطال أكثر من دولة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وواجهت مجموعة إيفرغراند الخاصة صعوبات في 2021 نتيجة ديون هائلة تخطت 300 مليار دولار، حين عززت السلطات الصينية تدابيرها لضبط القطاع العقاري.

وتحولت الشركة العملاقة إلى رمز للأزمة الحادة التي لا يزال القطاع العقاري الخاص يعانيها في الصين إزاء عجز شركات التطوير على إنجاز مشاريعها، مع تزايد الآليات القضائية بحقها ورفض بعض المالكين تسديد قروضهم.

- عملاق العقارات الصيني «كانتري غاردن» يبدي «شكوكًا كبيرة» إزاء تسديد سنداته

وتعمل المجموعة منذ أشهر على خطة لإعادة هيكلة ديونها في الخارج وقدمت اقتراحا بهذا الصدد في وقت سابق هذه السنة.

وأفادت إيفرغراند أنها تقترح بصورة خاصة على دائنيها مبادلة ديونها بسندات جديدة وبحصص في اثنين من فروعها ولا سيما فرعها المتعلق بالسيارات الكهربائية.

تدابير لإنعاش القطاع العقاري
وبدأت المجموعة تواجه صعوبات في 2021 ما أثار مخاوف في القوة الاقتصادية الثانية في العالم، بشأن انهيارها وانتقال العدوى إلى شركات أخرى.

وبحسب آخر الوثائق القضائية المنشورة، فإن آلية إعادة الهيكلة تجري في هونغ كونغ، غير أن المحلل يان يوجين مدير الأبحاث لدى معهد «إي هاوس تشاينا» سعى للطمأنة في مقابلة أجرتها معه وكالة «فرانس برس»، موضحا أن مساعي إيفرغراند «توازي البحث عن وسيلة أفضل لإعادة هيكلة ديونها»، قائلا «الواقع أن جوهر نشاط إيفرغراند لا يزال متواصلا».

وأعلنت إيفرغراند في يوليو خسائر صافية تزيد على 113 مليار دولار (100 مليار يورو) للسنتين 2021 و2022.

وكشفت بكين أخيرا عن تدابير لإنعاش القطاع العقاري الأساسي في اقتصادها، من خلال إقرار دعم للاقتراض والحد من المعاملات الإدارية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الهلال يحدد موعد تقديم نيمار رسميا.. والنجم البرازيلي يعلق على تحديات الدوري السعودي

الهلال يحدد موعد تقديم نيمار رسميا.. والنجم البرازيلي يعلق على تحديات الدوري ...
المهمة الفضائية الجديدة للهند تجتاز مرحلة حاسمة قبل الهبوط على سطح القمر

المهمة الفضائية الجديدة للهند تجتاز مرحلة حاسمة قبل الهبوط على سطح القمر
«الأهليان» في مهمة بدوري الأبطال أمام بطلي موريتانيا ونيجيريا

«الأهليان» في مهمة بدوري الأبطال أمام بطلي موريتانيا ونيجيريا
نابولي يمنع سباليتي من تدريب المنتخب الإيطالي

نابولي يمنع سباليتي من تدريب المنتخب الإيطالي
الولايات المتحدة توافق على إرسال مقاتلات «F-16» من الدنمارك وهولندا إلى أوكرانيا

الولايات المتحدة توافق على إرسال مقاتلات «F-16» من الدنمارك وهولندا إلى أوكرانيا
اختفاء دوري «الرديف» الليبي يزيد الظواهر السلبية

اختفاء دوري «الرديف» الليبي يزيد الظواهر السلبية
رسميا.. الهلال السعودي يضم ياسين بونو لمدة 3 سنوات

رسميا.. الهلال السعودي يضم ياسين بونو لمدة 3 سنوات
مباريات الأندية الليبية في المسابقات الأفريقية حصريا على قناة «الوسط» (Wtv)

مباريات الأندية الليبية في المسابقات الأفريقية حصريا على قناة «الوسط» (Wtv)
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز الردع»

آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز الردع»
العدد 404: اقتتال «الإخوة الأعداء» ..واستحداث نظام الكفيل

العدد 404: اقتتال «الإخوة الأعداء» ..واستحداث نظام الكفيل
شاهد في «هنا ليبيا»: اعتداء متكرر على المناطق السياحية والأثرية

شاهد في «هنا ليبيا»: اعتداء متكرر على المناطق السياحية والأثرية
بسبب الوضع في النيجر.. قناة أفريقية تزعم نقل قوات فرنسية وجودها إلى قاعدة الويغ جنوب ليبيا

بسبب الوضع في النيجر.. قناة أفريقية تزعم نقل قوات فرنسية وجودها إلى قاعدة الويغ ...
ساركوزي يهاجم هولاند بسبب ليبيا ويتهم «حاشية القذافي»

ساركوزي يهاجم هولاند بسبب ليبيا ويتهم «حاشية القذافي»
كاريكاتير خيري - تجدد الاشتباكات بين جماعات مسلحة في طرابلس

كاريكاتير خيري - تجدد الاشتباكات بين جماعات مسلحة في طرابلس
المعتصم باللّه المصراتي يسجل أول هدف للاعب ليبي في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

المعتصم باللّه المصراتي يسجل أول هدف للاعب ليبي في دوري أبطال أوروبا (فيديو)
كاريكاتير حليم - اشتباكات دموية بين قوتين أمنيتين في طرابلس

كاريكاتير حليم - اشتباكات دموية بين قوتين أمنيتين في طرابلس
مميزات وعيوب تبييض الأسنان الكيميائي

مميزات وعيوب تبييض الأسنان الكيميائي
الدبيبة يطالب أعيان سوق الجمعة بالتوسط بين طرفي الاقتتال في طرابلس (فيديو)

الدبيبة يطالب أعيان سوق الجمعة بالتوسط بين طرفي الاقتتال في طرابلس (فيديو)
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
دول الخليج تراهن على الهيدروجين الأخضر كـ«وقود للمستقبل»
دول الخليج تراهن على الهيدروجين الأخضر كـ«وقود للمستقبل»
عطل يسمح لعملاء بنك أيرلندا بسحب أموال غير متوفرة في حساباتهم
عطل يسمح لعملاء بنك أيرلندا بسحب أموال غير متوفرة في حساباتهم
«أدنوك» الإماراتية توقع اتفاقية لتوريد الغاز إلى شركة يابانية
«أدنوك» الإماراتية توقع اتفاقية لتوريد الغاز إلى شركة يابانية
في استفتاء تاريخي.. الإكوادوريون يحددون مصير التنقيب عن النفط في الأمازون
في استفتاء تاريخي.. الإكوادوريون يحددون مصير التنقيب عن النفط في ...
انخفاض حاد للطلب على الغاز في أوروبا
انخفاض حاد للطلب على الغاز في أوروبا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدولار يسجل أداء أسبوعيا قويا رغم الهبوط في تعاملات اليوم
الدولار يسجل أداء أسبوعيا قويا رغم الهبوط في تعاملات اليوم...
الصين تخفف شروط التأشيرات والإقامة في المدن لتعزيز اقتصادها
الصين تخفف شروط التأشيرات والإقامة في المدن لتعزيز اقتصادها...
النفط يرتفع للأسبوع السادس مع تقلص المعروض العالمي
النفط يرتفع للأسبوع السادس مع تقلص المعروض العالمي...
واشنطن تعتزم نشر قوات عسكرية على متن ناقلات نفط لردع إيران عن مصادرتها
واشنطن تعتزم نشر قوات عسكرية على متن ناقلات نفط لردع إيران ......
أكبر سفينة في العالم تبصر النور في فنلندا
أكبر سفينة في العالم تبصر النور في فنلندا...
المزيد
مجموعة إيفرغراند العقارية الصينية تعلن إفلاسها في الولايات المتحدة
مجموعة إيفرغراند العقارية الصينية تعلن إفلاسها في الولايات ......
الرئيس الصيني يعتزم حضور قمة «بريكس» في جنوب أفريقيا
الرئيس الصيني يعتزم حضور قمة «بريكس» في جنوب أفريقيا...
مصر تثبت أسعار الكهرباء للمستهلكين حتى يناير 2024
مصر تثبت أسعار الكهرباء للمستهلكين حتى يناير 2024...
انخفاض حاد للطلب على الغاز في أوروبا
انخفاض حاد للطلب على الغاز في أوروبا...
في استفتاء تاريخي.. الإكوادوريون يحددون مصير التنقيب عن النفط في الأمازون
في استفتاء تاريخي.. الإكوادوريون يحددون مصير التنقيب عن ......
المزيد