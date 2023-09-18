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تراجع حاد في أسهم إيفرغراند الصينية بعد توقيف موظفين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 سبتمبر 2023, 09:41 صباحا
تراجع حاد في أسهم إيفرغراند الصينية بعد توقيف موظفين
شعار إيفرغراند على مبان سكنية في نانجينغ بمقاطعة جيانغسو شرق الصين، 18 أغسطس 2023. (أ ف ب)
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سجل سعر سهم شركة «إيفرغراند» الصينية للتطوير العقاري، خسائر حادة ناهزت 25% مع بدء التداولات في بورصة هونغ كونغ الإثنين، بعد إلقاء الشرطة القبض على عدد من موظفي المجموعة المثقلة بالديون.

وتراجع سعر سهم الشركة إلى 0,47 دولار قرابة الساعة التاسعة صباحا في هونغ كونغ (01,00 ت غ)، بعدما كان أنهى التداولات الجمعة قبل عطلة نهاية الأسبوع عند سعر 0,62 دولار، بحسب وكالة «فرانس برس».

ويأتي التراجع بعد يومين من إعلان الشرطة في مدينة شينجين بجنوب الصين توقيف عدد من العاملين في شركة «إيفرغراند ويلث ماناجمنت» (إيفرغراند لإدارة الثروات)، وهي شركة مالية تابعة للمجموعة العقارية.

وفي حين لم تحدّد الشرطة عدد الموظفين أو سبب توقيفهم، حضّت السلطات المواطنين على الإبلاغ عن أي حالات فساد يشتبهون بها.

وكانت «إيفرغراند» تعد من أكبر مجموعات التطوير العقاري في الصين، لكن الديون الهائلة التي باتت ترزح تحتها ساهمت في تعميق الأزمة التي يواجهها هذا القطاع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأثارت مخاوف من تداعيات سلبية على الأسواق العالمية.

قيود تدريجية على الاقتراض
ويساهم القطاع العقاري مع قطاع البناء بنحو ربع الناتج المحلي في الصين، ويعدان من ركائز النمو الاقتصادي في البلاد لاسيما في ظل الطفرة التي شهدها خلال العقود الماضية، لكن الديون الهائلة التي راكمتها المجموعات الكبرى في القطاع، ومنها إيفرغراند التي قدّر إجمالي ديونها أواخر يونيو بنحو 328 مليار دولار، جعلت السلطات الصينية تنظر إلى القطاع كمصدر خطر غير مقبول على نظام البلاد المالي واستقرار اقتصادها.

- مجموعة إيفرغراند العقارية الصينية تعلن إفلاسها في الولايات المتحدة

وبدأت السلطات بفرض قيود تدريجية على اقتراض هذه المجموعات اعتبارا من العام 2020، ما تسبب بسلسلة من التعثر عن السداد أبرزها لإيفرغراند.

وأجازت السلطات المالية الصينية الجمعة استحواذ شركة «هايغانغ» المملوكة من الدولة على «إيفرغراند لايف إنشورانس»، وهي شركة متعثرة للتأمين تابعة للمجموعة.

وخفضت وكالة «موديز» الأسبوع الماضي توقعاتها للقطاع العقاري في الصين من «مستقر» إلى «سلبي»، معتبرة أن تأثير إجراءات الدعم التي تتخذها الحكومة سيقتصر على المدى القصير.

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