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البنك الأوروبي للتنمية يرفع توقعاته لنمو روسيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 سبتمبر 2023, 12:42 مساء
البنك الأوروبي للتنمية يرفع توقعاته لنمو روسيا
صورة من لندن التقطت من مبنى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، 23 مارس 2023. (أ ف ب)
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قدّر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن الاقتصاد الروسي سينمو بنسبة 1.5% هذا العام، في حين توقع سابقًا أنه سينكمش بنفس النسبة، بعد أن أظهرت البلاد مقاومة أكبر أمام العقوبات الغربية المفروضة.

وارتفعت إيرادات موسكو أكثر مما كان متوقعًا «بسبب ارتفاع أسعار النفط وقدرة روسيا على تعويض تبعات تحديد سقف أسعار (النفط الروسي) من خلال التصدير إلى أسواق جديدة»، وخاصة الهند والصين، وفق ما ذكر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الأربعاء، على هامش تقرير حول توقعاته.

وقالت المؤسسة في بيان أرسلته إلى وكالة «فرانس برس»: «خلال توقعاتنا الأخيرة، قدرنا أن تكون العقوبات - ولا سيما تحديد سقف لأسعار النفط - أكثر تأثيرًا للحد من النشاط الروسي»، وأضافت: «كما ظل النشاط قويًا - لا سيما استهلاك الأسر والإنفاق العام المرتبط بالنزاع الدائر - ارتفع إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني بشكل ملحوظ».

نمو الاقتصاد الأوكراني أيضا
وفي المقابل، لم تغير المؤسسة تقديراتها بالنسبة لأوكرانيا، حيث لا تزال تتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1% هذا العام و3% في العام المقبل.

وأشار التقرير إلى أن «هذا يعكس نموًا سلبيًا للغاية على أساس سنوي مقارنة بشهري يناير وفبراير من العام الماضي»، أي قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، لكنه توقع نموًا مع استئناف مزيد الأنشطة وتحسن إمدادات الطاقة.

وبشكل عام، من المتوقع أن تنمو اقتصادات البلدان التي يتواجد فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنسبة 2.4%، أي أفضل من نسبة 2.2% التي قدرتها في مايو، ولا سيما بفضل اقتصادات الدول الآسيوية التي تستفيد من الوضع الجديد الذي فرضته العقوبات الغربية على روسيا، على ما أوضحت المؤسسة في تقريرها.

نمو تركيا بنسبة 3.5%
كما من المفترض أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي في هذه البلدان بنسبة 5.7% هذا العام، مدفوعًا بشكل خاص بنقل الشركات الروسية الموجودة على أراضيها أو زيادة الواردات من الاتحاد الأوروبي والتي يجري بعد ذلك إعادة تصدير جزء منها إلى روسيا، وفقا للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

كما يسهم قدوم اليد العاملة من آسيا الوسطى إلى روسيا، وخاصة للتعويض عن هجرة جزء من السكان في سن العمل، في نمو هذه الدول لأنها ترسل الأموال إلى عائلاتها في بلدها الأصلي.

وعدل البنك الأوروبي النمو في تركيا صعودًا إلى 3.5% هذا العام ثم 3% في العام 2024، وذلك بفضل تدابير الانتعاش التي اتخذت قبل الانتخابات.

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