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بايدن وترامب يدخلان على خط الإضراب المتسع في قطاع السيارات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 سبتمبر 2023, 03:40 مساء
بايدن وترامب يدخلان على خط الإضراب المتسع في قطاع السيارات
أعضاء في نقابة "عمّال السيارات المتحدين" يتظاهرون خارج مركز توزيع قطع غيار "ستيلانتيس". (أ ف ب)
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اتخذت الحركة الاجتماعية في قطاع السيارات الأميركي بعدًا جديدًا، مع تزايد المواقع التي التحقت بها والإعلان عن زيارة مرتقبة للرئيس جو بايدن إلى أحد مواقع الاعتصام، لمحاولة قطع الطريق على منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

وسيتوجّه الرئيس الديمقراطي الذي يصف نفسه بأنه الداعم الرئيسي للنقابات الأميركية وتمّت دعوته للقيام بمثل هذه البادرة، إلى اعتصام في ميشيغان الثلاثاء، تعبيرًا عن «تضامنه»، بحسب «فرانس برس».

وقال بايدن في رسالة عبر منصة «إكس» (تويتر سابقًا)، «حان الوقت للتوصل إلى تسوية ترضي الجانبين» بين شركات صناعة السيارات ونقابة عمّال السيارات المتّحدين.

 توزّيع «أرباحها القياسية» على الموظفين
وكان الديمقراطي البالغ من العمر 80 عامًا قد صرّح عدّة مرات، بأنّ الشركات المصنّعة يجب أن توزّع «أرباحها القياسية» على الموظفين. ويأتي ذلك فيما كان بايدن يخطّط الأسبوع المقبل لرحلة إلى الغرب الأميركي. غير أنّ الفرصة بدت مواتية أكثر لمحاولة قطع الطريق على منافسه الرئيسي دونالد ترامب الذي يريد أيضًا أن يكون بطل العمّال والأوساط الشعبية.

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وفي السياق، خطّط الرئيس الجمهوري السابق الذي يعدّ المرشح الأوفر حظًا في الانتخابات التمهيدية لحزبه للانتخابات الرئاسية للعام 2024، للمشاركة في اعتصام الأربعاء في ميشيغان أيضًا التي تعدّ ولاية ذات أهمية انتخابية. ويلقي كل ذلك وعلى نحو مفاجئ طابعًا سياسيًا على حركة اجتماعية اتسعت بشكل واضح الجمعة.

«لن ننتظر إلى الأبد»
اتسع الإضراب في شركتي صناعة السيارات «جنرال موتورز» و«ستيلانتس» بسبب عدم إحراز تقدّم في المفاوضات النقابية، على عكس «فورد» حيث تمّ إحراز تقدّم حقيقي. ومنذ منتصف نهار الجمعة (4,00 بعد الظهر بتوقيت غرينتش)، تأثرت مراكز توزيع قطع الغيار الـ38 التابعة لهاتين الشركتين.

وقال شون فاين، رئيس نقابة «عمّال السيارات المتّحدين» القوية، في مقطع فيديو، «لن ننتظر إلى الأبد للحصول على عقود عادلة من الشركات الثلاث الكبرى»، وهو اللقب الذي يطلق على هذه الشركات. ويعمل في هذه المواقع الواقعة في عشرين ولاية، نحو 5600 عضو في نقابة «عمّال السيارات المتحدين» من أصل 146 ألفًا يعملون لدى الشركات العملاقة الثلاث في ديترويت في ولاية ميشيغان.

 12700 عضو في نقابة «عمّال السيارات المتّحدين»
وقال فاين إنّ الإضراب الذي بدأ في 15 سبتمبر سيستمر في المصانع الثلاثة؛ حيث يعمل نحو 12700 عضو في نقابة «عمّال السيارات المتّحدين». وهذا الإضراب الأول الذي يؤثّر على المجموعات الثلاث في الوقت نفسه.

وأضاف فاين «إننا ندعو ونشجّع أيّ شخص يدعم قضيّتنا للانضمام إلينا في خطوط الاعتصام، أصدقاء وعائلات وحتى رئيس الولايات المتحدة».

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