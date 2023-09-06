خطة روسية جديدة لدعم الروبل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المصرف المركزي الروسي، الأربعاء، خطة لزيادة دعمه للروبل بعدما تراجعت العملة الوطنية بشكل كبير إثر 18 شهرًا من العقوبات الغربية المفروضة ردًا على التدخل العسكري في أوكرانيا.

وأفاد بنك روسيا بأنه سيبيع بين 14 و22 سبتمبر 21.4 مليار روبل يوميا (218.5 مليون دولار) من العملات الأجنبية في السوق، أي ما يعادل عشرة أضعاف الكمية التي يبيعها حاليًا بشكل يومي، وربط الخطوة بمدفوعات مقبلة لسندات عملات خارجية تصدرها الحكومة تعرف باسم «يوروبوند»، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال بنك روسيا: «ستدفع وزارة المال بالروبل لحاملي يوروبوند بما يتوافق مع الإجراءات المتّبعة، وبالتالي قد يؤدي جزء من حملة هذه السندات إلى طلب إضافي على العملات الأجنبية».

استقرار الروبل غداة رفع «المركزي» الروسي معدل الفائدة

روسيا تطلق مرحلة اختبار الروبل الرقمي

المركزي الروسي يبحث تراجع الروبل إلى أدنى مستوياته منذ مارس 2022

تراجع الروبل خلال أغسطس

وستساعد عملية البيع الإضافية في البنك المركزي «في الاستجابة إلى طلب إضافي محتمل على العملات الأجنبية وخفض التقلبات في السوق خلال تلك الفترة».

وبينما تعافت قيمة الروبل بعدما تراجعت في أعقاب بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بفضل إجراءات اتخذتها السلطات، إلا أنها تتراجع منذ عام. وانخفضت بشكل كبير مطلع أغسطس لتحطّم مستوى 100 روبل للدولار لأول مرة منذ الفترة التي تلت مباشرة انطلاق العملية العسكرية.

ورفع بنك روسيا معدل الفائدة الأساسي من 8.5 إلى 12% من أجل جلب الاستقرار إلى الروبل والسيطرة على التضخم المرتفع. وساعد ذلك في تحسن العملة الروسية إلى أقل من 94 مقابل الدولار، لكنه تراجع ببطء إلى 98 للدولار حاليًا.

واندلع نزاع في الأسابيع الأخيرة بين الحكومة وبنك روسيا حيث تعارض حاكمته إلفيرا نابيولينا أي تدخل إضافي للحكومة في الاقتصاد لتجنب إضعافه أكثر. في الأثناء، يؤيد وزير المال أنتون سيلوانوف تعزيز السيطرة الحكومة على حركة رأس المال.