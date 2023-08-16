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استقرار الروبل غداة رفع «المركزي» الروسي معدل الفائدة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 أغسطس 2023, 12:47 مساء
استقرار الروبل غداة رفع «المركزي» الروسي معدل الفائدة
الروبل الروسي (الإنترنت)
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استقر سعر صرف الروبل، الأربعاء، غداة رفع المصرف المركزي الروسي معدل الفائدة الرئيسية، خشية ارتفاع التضخم مرة أخرى وانهيار العملة الوطنية.

في بورصة موسكو، عند الساعة 11:28 صباحا بالتوقيت المحلي (08:28 بتوقيت غرينتش)، بلغ سعر الصرف 96.9 روبل للدولار و106 روبل لليورو، واستقرت الأسعار منذ افتتاح أسواق صرف العملات، وفق وكالة «فرانس برس».

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المصرف المركزي الروسي يرفع معدل الفائدة الرئيسية بعد تراجع الروبل

وطمأن إعلان المصرف المركزي الروسي رفع معدل الفائدة الرئيسية من 8.5% إلى 12%، مجمل الأسواق، وذلك بعد يوم من تراجع حاد للروبل وتخطي سعر الدولار عتبة 100 روبل واليورو 110، في سابقة منذ 2022، عندما انهارت العملة الروسية في أعقاب الهجوم على أوكرانيا.

إلا أن المحللين في «Alfa Bank» اعتبروا في مذكرة نُشرت، الأربعاء، أنه من غير المرجح أن يكون لتعديل سعر الفائدة الرئيسية تأثير دائم على سعر الروبل في ضوء الكميات المحدودة المتداولة حاليا في سوق صرف العملات في روسيا.

ومن المقرر أن يعقد المصرف المركزي الروسي اجتماعه المقبل للنظر في معدل الفائدة الرئيسية في 15 سبتمبر.

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