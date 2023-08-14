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المركزي الروسي يبحث تراجع الروبل إلى أدنى مستوياته منذ مارس 2022

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 أغسطس 2023, 08:23 مساء
المركزي الروسي يبحث تراجع الروبل إلى أدنى مستوياته منذ مارس 2022
الروبل الروسي والدولار الأميركي. (الإنترنت)
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يعقد المصرف المركزي الروسي، الثلاثاء، اجتماعًا للبحث في معدلات الفائدة الرئيسية مع استمرار تراجع الروبل وبلوغه، الإثنين، أدنى مستوى له منذ مارس 2022 حين انهار في أعقاب بدء غزو أوكرانيا والعقوبات الغربية التي فرضت على موسكو.

وتراجع سعر صرف العملة، الإثنين، الى أكثر من مئة روبل للدولار الواحد. وفقد الروبل نحو 30% من قيمته إزاء الدولار منذ مطلع العام 2023، في وقت تعاني روسيا من تراجع مداخيل الصادرات وزيادة في كلفة الاستيراد والإنفاق العسكري، بحسب «فرانس برس».

وأعلن المصرف المركزي أنه سيعقد، الثلاثاء، اجتماعًا لم يكن مقررًا مسبقًا لبحث معدلات الفائدة الرئيسية التي تمّ رفعها قبل أسابيع قليلة فقط. وأشار المصرف إلى أن نتائج الاجتماع ستعلن عند الساعة 10,30 (07,30 ت غ).

وفي نهاية فترة بعد الظهر، أظهرت بيانات بورصة موسكو تداول الروبل بسعر 98 مقابل الدولار و107 مقابل اليورو، في تحسّن طفيف عن الفترة الصباحية التي شهدت تخطي سعر الدولار واليورو عتبة 100 و110 روبلات تواليًا.

 «السياسة النقدية المتراخية»
وسبق الإعلان عن اجتماع المصرف انتقاد المستشار في الكرملين ماكسيم أورشكين «السياسة النقدية المتراخية». وأضاف في مقال رأي نشرته وكالة «تاس» الرسمية، الإثنين، أن المركزي يمتلك «كل الوسائل الضرورية» للتعامل مع الوضع، متوقعًا أن يعود سعر صرف الروبل لمستوياته المعتادة في المدى القريب.

ويبعث تراجع قيمة الروبل بشكل متواصل في الأسابيع الأخيرة مخاوف لدى العديد من الروس حيال مستواهم المعيشي، في ظل عودة التضخم والعقوبات والكلفة المالية المتزايدة لحرب أوكرانيا.

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وقال يفغيني كوندراتاس «بالطبع أنا مستاء». وأضاف الرجل البالغ 44 عامًا ويعمل في مجال الموارد البشرية «كلفة العملة (الأجنبية) ارتفعت. الأمر ليس مناسبًا».

وحذّر المحلل في شركة «ألور بروكر» أليكسي أنطونوف في وقت سابق، الإثنين، من أن الروبل قد يواصل التراجع ليصل الى ما بين 115 و120 للدولار الواحد. وأشار الى أن وقف هذا التراجع يتطلب «انتظار خفض (كلفة) الواردات أو خطوات حاسمة من السلطات المالية».

وسجلت روسيا العام الماضي تضخمًا مرتفعًا تخطى 17% في الربيع، ما أدى إلى تدني القوة الشرائية لملايين الروس. وشهدت السنوات الماضية عودة التضخم الذي بلغت نسبته 4.3% في يوليو، بالتوازي مع تدهور العملة الوطنية في ظل التراجع الحاد في العائدات الناجمة عن تصدير المحروقات.

 زيادة معدل الفائده الرئيسية إلى 8.5% 
وإزاء هذا الوضع، اضطر البنك المركزي في 21 يوليو إلى زيادة معدل فائدته الرئيسية إلى 8.5% سعيًا لمكافحة ارتفاع الأسعار، وعلّق اعتبارًا من الخميس الماضي وحتى نهاية السنة مشترياته من العملات الأجنبية في سوق القطع الوطنية.

غير أن ضعف الروبل يسمح للدولة في المقابل بتعزيز خزائنها، لأن كل دولار أو يورو تحصل عليه الحكومة يؤمن لها مبالغ أكبر بالروبل لتغطية نفقاتها المتزايدة بسبب النزاع في أوكرانيا. ويلاقي هذا الوضع المستجد مواقف متفاوتة في شوارع موسكو.

وأعرب العامل في المجال الصحي فيكتور ريباكوف (61 عامًا) لـ«فرانس برس» عن اقتناعه بأن «كل الأسعار سترتفع الآن، من النقل الى المواد الغذائية... نحن المواطنين العاديين سنتأثر للغاية».

في المقابل، رأت المتقاعدة ليودميلا ليبيديفا (74 عامًا) أن «المشكلات الكبيرة» التي يعانيها الاقتصاد الروسي حاليًا تهون في سبيل هدف أسمى. وأضافت «كل ما يحصل اليوم هو من أجل انبعاث روسيا».

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