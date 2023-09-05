أسعار النفط تستقر وسط توقعات بتمديد السعودية وروسيا خفض الإنتاج

القاهرة - بوابة الوسط

استقرت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع صدور بيانات تظهر استمرار الصعوبات أمام الاقتصاد الصيني في التعافي بعد الوباء، ووسط توقعات بتمديد تخفيضات الإمدادات من قبل السعودية وروسيا، العضوين الرئيسيين في «أوبك بلس».

وتراجعت العقود الآجلة لخام «برنت» تسليم نوفمبر تسعة سنتات، أو 0.10% إلى 88.91 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي لشهر أكتوبر 34 سنتا أو 0.4% إلى 85.89 دولار، حسب وكالة «رويترز».

خفض الإنتاج في روسيا والسعودية

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تمدد المملكة العربية السعودية تخفيضات النفط الطوعية حتى أكتوبر، وستكشف روسيا اتفاقا جديدا لخفض إمدادات «أوبك بلس» هذا الأسبوع، وفقا لنائب رئيس وزرائها، وسبق أن أعلنت موسكو بالفعل أنها ستخفض صادراتها بمقدار 300 ألف برميل يوميا في سبتمبر، بعد خفض قدره 500 ألف برميل يوميا في أغسطس.

في حين أظهر مسح للقطاع الخاص الصيني اليوم أن نشاط الخدمات في البلاد توسع بوتيرة أكثر بطئا في ثمانية أشهر مع استمرار ضعف الطلب وفشل التحفيز في إنعاش الاستهلاك بشكل فعال.