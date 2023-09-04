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أسعار النفط ترتفع وسط توقعات باستمرار نقص الإمدادات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 سبتمبر 2023, 07:24 صباحا
أسعار النفط ترتفع وسط توقعات باستمرار نقص الإمدادات
منشأة نفطية لشركة أرامكو في الظهران، 11 فبراير 2018، (ا ف ب)
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ارتفعت أسعار النفط اليوم الإثنين مدعومة بتوقعات استمرار خفض المنتجين الرئيسيين للإمدادات، وتزايد الآمال في أن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي لن يغير أسعار الفائدة لتجنب تضرر الاقتصاد.

وزادت العقود الآجلة لخام «برنت» تسليم نوفمبر ثلاثة سنتات إلى 88.58 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر أكتوبر تسعة سنتات إلى 85.64 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

اتفاق خفض إنتاج النفط بين روسيا و«أوبك»
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، إن روسيا اتفقت مع الشركاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» على معايير استمرار تخفيضات الصادرات، ومن المتوقع صدور إعلان رسمي بها الأسبوع الجاري.

وقالت روسيا بالفعل إنها ستخفض صادراتها بمقدار 300 ألف برميل يوميا في سبتمبر، بعد خفض قدره 500 ألف برميل يوميا في أغسطس، ومن المتوقع أيضًا أن تمدد السعودية خفضًا طوعيًا قدره مليون برميل يوميًا حتى أكتوبر.

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