  • Alwasat News
Atwasat

وضع حجر الأساس لأول خط للسكك الحديدية بين العراق وإيران

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 سبتمبر 2023, 03:21 مساء
وضع حجر الأساس لأول خط للسكك الحديدية بين العراق وإيران
مشهد من حفل وضع حجر الأساس لمشروع ربط السكك الحديدية عند معبر الشلامجة الحدودي في محافظة البصرة العراقية، 2 سبتمبر 2023 (أ ف ب)
alwasat radio

وضع رئيس الوزراء العراقي، اليوم السبت، حجر الأساس لإنشاء أول خط للسكك الحديدية يربط بلاده بشبكة السكك الحديدية في إيران، الحليف السياسي الأساسي والشريك الاقتصادي للعراق.

وقال مسؤول في وزارة النقل العراقية إلى وكالة «فرانس برس» إن مشروع ربط «البصرة - الشلامجة» سيربط المدينة الساحلية الكبيرة في أقصى جنوب العراق بمنفذ الشلامجة الحدودي، على مسافة أكثر من 32 كيلو مترا، بمدة إنجاز تقدر بما بين 18 و24 شهرا.

تسهيل التواصل مع وسط آسيا هدف المشروع
أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في كلمة له، أن الهدف سيكون رفع قدرة العراق على التواصل مع دول الجوار، واستقبال المسافرين القادمين من إيران وبلدان وسط آسيا.

وأشار إلى أن المشروع ظل قيد المناقشة لسنوات قبل التوصل إلى اتفاق في العام 2021.

ووضع السوداني، اليوم السبت، في منفذ الشلامجة الحدودي بمحافظة البصرة اللبنة الأولى للمشروع، إلى جانب النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد مخبر.

وشكر السوداني طهران على توليها إزالة الألغام التي كانت موجودة على الحدود قبل إنشاء خط السكة الحديدية، وكذلك تركيب جسر للسكة الحديدية مستقبلاً فوق شط العرب، وهو نهر كبير تختلط فيه مياه نهري دجلة والفرات.

ترحيب إيراني بالخط الجديد: يكمل طرق النقل الدولية
من جهته، رحب مخبر بالمشروع الإستراتيجي الذي سيكتمل خلال العامين المقبلين، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا). وقال إن المشروع سيربط السكك الحديدية بين البلدين، ومن شأنه أن يكمل طرق النقل الدولية.

ووصف، في كلمته خلال الافتتاح، المشروع بأنه «خطة إستراتيجية لإيران والعراق، وتحول في منطقة غرب آسيا». وسيبنى نصف الخط، البالغ طوله 32 كيلو مترا، في الجانب الإيراني.

يعاني العراق، الذي دمرته عقود من الحرب والفساد المستشري، تهالك البنى التحتية، من طرق سريعة وسكك حديدية، على الرغم من كونه غنيا بالنفط والغاز.

مشروع قطار عراقي يصل لحدود تركيا
وفي إطار الشراكات الإقليمية التي تحاول حكومة «السوداني» إطلاقها، كشفت بغداد في مايو الماضي مشروعا طموحا للطرق والسكك الحديدية يربط الخليج بالحدود التركية، وهو ممر طوله 1200 كيلومتر، ويسمى «طريق التنمية».

وتريد الحكومة العراقية تنفيذ هذا المشروع، الذي تقدر كلفته بنحو 17 مليار دولار، بالتعاون مع دول المنطقة، ولا سيما قطر وتركيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

التحدي يستعين بخبرات التونسي عامر قبل الموسم الجديد من الدوري الليبي

التحدي يستعين بخبرات التونسي عامر قبل الموسم الجديد من الدوري الليبي
مسرحية تفضح الواقع: «ألف ليل وعين».. زووم على السريالية الليبية (صور)

مسرحية تفضح الواقع: «ألف ليل وعين».. زووم على السريالية الليبية (صور)
المروج والأنوار والنهضة في صدارة تصفيات الصعود للقسم الممتاز

المروج والأنوار والنهضة في صدارة تصفيات الصعود للقسم الممتاز
غضب في إيطاليا بعد قتل دبّة مهددة بالانقراض

غضب في إيطاليا بعد قتل دبّة مهددة بالانقراض
ثلاثي ليبي في عالمية فروسية القدرة والتحمل بفرنسا

ثلاثي ليبي في عالمية فروسية القدرة والتحمل بفرنسا
«يونسكو» تدعو إلى تعزيز تدابير حماية القردة العليا

«يونسكو» تدعو إلى تعزيز تدابير حماية القردة العليا
الفنانة التشكيلية المغربية «الشعيبية طلال»

الفنانة التشكيلية المغربية «الشعيبية طلال»
الهلال يفوز على الاتحاد بالأربعة في كلاسيكو السعودية.. وبنزيما يسجل حضوره بهدف رائع

الهلال يفوز على الاتحاد بالأربعة في كلاسيكو السعودية.. وبنزيما يسجل حضوره بهدف ...
طائرة مسيّرة يتحكم بها الذكاء الصناعي تتفوق على أبطال بشريين

طائرة مسيّرة يتحكم بها الذكاء الصناعي تتفوق على أبطال بشريين
إسبانيا تخطف لامين يامال من المغرب وتستدعيه لمنتخبها (فيديو(

إسبانيا تخطف لامين يامال من المغرب وتستدعيه لمنتخبها (فيديو(
كلوب يحسم الجدل: محمد صلاح ليس للبيع

كلوب يحسم الجدل: محمد صلاح ليس للبيع
شاهد.. أنس جابر تتأهل للدور الثالث من بطولة أميركا المفتوحة للتنس

شاهد.. أنس جابر تتأهل للدور الثالث من بطولة أميركا المفتوحة للتنس
الشويهدي ينفي صدور بيان من «6+6» بخصوص التوافق النهائي على قوانين الانتخابات

الشويهدي ينفي صدور بيان من «6+6» بخصوص التوافق النهائي على قوانين الانتخابات
«فرسان المتوسط» في مهمة تحصيل حاصل أمام غينيا الاستوائية

«فرسان المتوسط» في مهمة تحصيل حاصل أمام غينيا الاستوائية
العلاقات «الليبية ــ البريطانية» في وثائق الأرشيف الإنجليزي

العلاقات «الليبية ــ البريطانية» في وثائق الأرشيف الإنجليزي
جريدة «الوسط»: هل تُسقط فلسطين حكومة عبد الحميد الدبيبة؟

جريدة «الوسط»: هل تُسقط فلسطين حكومة عبد الحميد الدبيبة؟
اجتماع أميركي - فرنسي يدعم جهود باتيلي لإنشاء حكومة تكنوقراط موحدة

اجتماع أميركي - فرنسي يدعم جهود باتيلي لإنشاء حكومة تكنوقراط موحدة
كونشيرتو قورينا إدواردو: ليبيا تحت حكم القذافي

كونشيرتو قورينا إدواردو: ليبيا تحت حكم القذافي
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
مبنى جديد في مطار أبوظبي بقدرة استيعابية تصل إلى 45 مليون مسافر
مبنى جديد في مطار أبوظبي بقدرة استيعابية تصل إلى 45 مليون مسافر
التضخم يضع «المركزي الأوروبي» أمام معضلة
التضخم يضع «المركزي الأوروبي» أمام معضلة
أسعار النفط تتجه إلى إنهاء سلسلة خسائر استمرت أسبوعين
أسعار النفط تتجه إلى إنهاء سلسلة خسائر استمرت أسبوعين
هل يحقق مؤتمر نيروبي المناخي حلم القارة السمراء في مجال الطاقة الخضراء؟
هل يحقق مؤتمر نيروبي المناخي حلم القارة السمراء في مجال الطاقة ...
الاقتصاد البريطاني يستعيد مستويات ما قبل جائحة «كورونا»
الاقتصاد البريطاني يستعيد مستويات ما قبل جائحة «كورونا»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مجموعة «هاينكن» الهولندية تبيع أصولها في روسيا مقابل يورو واحد
مجموعة «هاينكن» الهولندية تبيع أصولها في روسيا مقابل يورو ......
«بريكس» تدعو مصر والسعودية والإمارات للانضمام إليها
«بريكس» تدعو مصر والسعودية والإمارات للانضمام إليها...
تونس.. بوادر انفراج في أزمة نقص الخبز بعد التوصل إلى اتفاق لإعادة إمداد المخابز غير المدعومة
تونس.. بوادر انفراج في أزمة نقص الخبز بعد التوصل إلى اتفاق ......
الإقبال الكبير على فاكهة الأساي نعمة ونقمة لمنطقة الأمازون البرازيلية
الإقبال الكبير على فاكهة الأساي نعمة ونقمة لمنطقة الأمازون ......
غازبروم ترسل 41.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا
غازبروم ترسل 41.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر ......
المزيد
باكستان.. التضخم يواصل ارتفاعه رغم الاتفاق مع صندوق النقد
باكستان.. التضخم يواصل ارتفاعه رغم الاتفاق مع صندوق النقد...
وضع حجر الأساس لأول خط للسكك الحديدية بين العراق وإيران
وضع حجر الأساس لأول خط للسكك الحديدية بين العراق وإيران...
الدائنون يمنحون مهلة إضافية لـ«كانتري غاردن» العقارية الصينية
الدائنون يمنحون مهلة إضافية لـ«كانتري غاردن» العقارية ......
الاقتصاد البريطاني يستعيد مستويات ما قبل جائحة «كورونا»
الاقتصاد البريطاني يستعيد مستويات ما قبل جائحة «كورونا»...
هل يحقق مؤتمر نيروبي المناخي حلم القارة السمراء في مجال الطاقة الخضراء؟
هل يحقق مؤتمر نيروبي المناخي حلم القارة السمراء في مجال ......
المزيد