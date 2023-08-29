  • Alwasat News
Atwasat

خلل تقني يعلق الإنتاج في مصانع «تويوتا» باليابان

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 29 أغسطس 2023, 09:42 صباحا
خلل تقني يعلق الإنتاج في مصانع «تويوتا» باليابان
شعار تويوتا في معرض في طوكيو، 4 نوفمبر 2021. (أ ف ب)
alwasat radio

قالت شركة «تويوتا»، الثلاثاء، إنها تعرضت لخلل تقني أجبرها على تعليق عمليات الإنتاج في كل مصانعها الـ14 في اليابان.

ولم تقدم أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم مزيد التفاصيل حول هذا العطل الذي بدأ صباح الثلاثاء، لكنها أوضحت أنه ليس ناجما على ما يبدو عن هجوم إلكتروني، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضافت الشركة أن الخلل تسبب في منع نظامها من معالجة طلبيات قطع الغيار، ما أدى إلى تعليق العمل في عشرات المصانع أو 25 خط إنتاج صباح الثلاثاء.

«تويوتا»: المشكلة ليست ناجمة عن هجوم إلكتروني
وقررت الشركة في وقت لاحق وقف نشاطات مناوبة بعد الظهر في المصنعين الآخرين اللذين كانا قيد التشغيل وتعليق العمليات في كل مصانع تويوتا المحلية، أو 28 خط إنتاج.

وقالت الشركة في بيان أرسل لـ«فرانس برس»: «لا نعتقد أن المشكلة ناجمة عن هجوم إلكتروني" مضيفة "سنواصل التحقيق في سبب (الخلل التقني) واستعادة النظام في أقرب وقت ممكن».

وأوضحت أن الحادث أثر على مصانع «تويوتا» في اليابان فقط. ولم يتضح على الفور متى ستُستأنف عمليات الإنتاج. وإثر ذلك، انخفض سعر سهم «تويوتا» لفترة وجيزة في الجلسة الصباحية قبل أن تتعافى مجددا.

العام الماضي، اضطرت «تويوتا» لتعليق العمل في كل مصانعها المحلية بعدما تعرضت إحدى الشركات التابعة لها لهجوم إلكتروني. وتعد الشركة واحدة من كبرى الشركات في اليابان، ولنشاطاتها الإنتاجية تأثير كبير على اقتصاد البلاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - الكشف عن لقاء جمع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي

كاريكاتير خيري - الكشف عن لقاء جمع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية...
(فيديو) تهافت الزوار على حديقة أميركية لمشاهدة تفتح زهرة برائحة النفايات

(فيديو) تهافت الزوار على حديقة أميركية لمشاهدة تفتح زهرة برائحة النفايات
«فرانس برس»: 39 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال جراء قصف طال مساكن بدارفور

«فرانس برس»: 39 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال جراء قصف طال مساكن بدارفور
خلل تقني يعلق الإنتاج في مصانع «تويوتا» باليابان

خلل تقني يعلق الإنتاج في مصانع «تويوتا» باليابان
إيمينيم يطلب من مرشح للانتخابات الرئاسية الأميركية الكف عن تأدية أغانيه

إيمينيم يطلب من مرشح للانتخابات الرئاسية الأميركية الكف عن تأدية أغانيه
حاكم فلوريدا يتعرض إلى صيحات استهجان خلال وقفة احتجاجية على مقتل 3 سود (فيديو)

حاكم فلوريدا يتعرض إلى صيحات استهجان خلال وقفة احتجاجية على مقتل 3 سود (فيديو)
الاتحاد الإسباني لكرة القدم يطالب رئيسه روبياليس بالاستقالة

الاتحاد الإسباني لكرة القدم يطالب رئيسه روبياليس بالاستقالة
هولندا تسلم سريلانكا سندات ملكية ستة كنوز أثرية من الحقبة الاستعمارية

هولندا تسلم سريلانكا سندات ملكية ستة كنوز أثرية من الحقبة الاستعمارية
اتحاد جدة يختبر صلابة ليفربول أمام صلاح بعرض جديد قيمته 162 مليون دولار

اتحاد جدة يختبر صلابة ليفربول أمام صلاح بعرض جديد قيمته 162 مليون دولار
الهلال الليبي يلتقي ريوان سبورت الرواندي في «الكونفدرالية» بعد رباعية كاكامينغا الكيني

الهلال الليبي يلتقي ريوان سبورت الرواندي في «الكونفدرالية» بعد رباعية كاكامينغا ...
شاهد: نشطاء يرفعون علم فلسطين بميدان الشهداء رفضًا لـ«التطبيع»

شاهد: نشطاء يرفعون علم فلسطين بميدان الشهداء رفضًا لـ«التطبيع»
أبوسليم يضرب موعدا مع كمبالا سيتي الأوغندي في الدور التمهيدي الأخير بـ«الكونفدرالية»

أبوسليم يضرب موعدا مع كمبالا سيتي الأوغندي في الدور التمهيدي الأخير ...
سيارات بلا سائق «مشهد عادي» في شوارع سان فرانسيسكو

سيارات بلا سائق «مشهد عادي» في شوارع سان فرانسيسكو
الأهلي بنغازي يعود إلى ليبيا بورقة التأهل أمام أسيك أبيدجان الأيفواري في دوري الأبطال

الأهلي بنغازي يعود إلى ليبيا بورقة التأهل أمام أسيك أبيدجان الأيفواري في دوري ...
«أسوشيتد برس»: مسؤول حكومي ليبي يقول إن الدبيبة وافق مبدئيا على التطبيع في لقائه مع بيرنز

«أسوشيتد برس»: مسؤول حكومي ليبي يقول إن الدبيبة وافق مبدئيا على التطبيع في لقائه...
شروط جديدة والجيش الروسي يتولى المسؤولية.. تقدير فرنسي لمهام «رجال بريغوجين» في ليبيا

شروط جديدة والجيش الروسي يتولى المسؤولية.. تقدير فرنسي لمهام «رجال بريغوجين» في ...
مركز المحفوظات يستعرض التجربة السعودية لحفظ الوثائق

مركز المحفوظات يستعرض التجربة السعودية لحفظ الوثائق
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: المنقوش غادرت إلى تركيا على متن طائرة تابعة لحكومة الدبيبة

مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: المنقوش غادرت إلى تركيا على متن طائرة تابعة لحكومة ...
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
وزيرة التجارة الأميركية تلتقي نظيرها الصيني في بكين
وزيرة التجارة الأميركية تلتقي نظيرها الصيني في بكين
«دون انبعاثات».. «إيني» تبدأ إنتاج النفط والغاز قبالة ساحل العاج
«دون انبعاثات».. «إيني» تبدأ إنتاج النفط والغاز قبالة ساحل العاج
الصين والولايات المتحدة تتفقان على تشكيل مجموعة عمل للمسائل التجارية
الصين والولايات المتحدة تتفقان على تشكيل مجموعة عمل للمسائل ...
الرئيس الإيراني يدشن المرحلة الأخيرة من حقل بارس الجنوبي المشترك مع قطر
الرئيس الإيراني يدشن المرحلة الأخيرة من حقل بارس الجنوبي المشترك ...
ارتباك حركة السفر في بريطانيا بسبب «عطل فني» بأنظمة المراقبة الجوية
ارتباك حركة السفر في بريطانيا بسبب «عطل فني» بأنظمة المراقبة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مجموعة «هاينكن» الهولندية تبيع أصولها في روسيا مقابل يورو واحد
مجموعة «هاينكن» الهولندية تبيع أصولها في روسيا مقابل يورو ......
«بريكس» تدعو مصر والسعودية والإمارات للانضمام إليها
«بريكس» تدعو مصر والسعودية والإمارات للانضمام إليها...
تونس.. بوادر انفراج في أزمة نقص الخبز بعد التوصل إلى اتفاق لإعادة إمداد المخابز غير المدعومة
تونس.. بوادر انفراج في أزمة نقص الخبز بعد التوصل إلى اتفاق ......
أكبر سفينة في العالم تبصر النور في فنلندا
أكبر سفينة في العالم تبصر النور في فنلندا...
الرئيس البرازيلي يعلن برنامج استثمارات بقيمة 348 مليار دولار
الرئيس البرازيلي يعلن برنامج استثمارات بقيمة 348 مليار دولار...
المزيد
واشنطن تحض بكين على تكثيف الجهود المشتركة بشأن القضايا العالمية
واشنطن تحض بكين على تكثيف الجهود المشتركة بشأن القضايا ......
خلل تقني يعلق الإنتاج في مصانع «تويوتا» باليابان
خلل تقني يعلق الإنتاج في مصانع «تويوتا» باليابان...
أسعار النفط تستقر رغم استمرار المخاوف بشأن رفع الفائدة الأميركية
أسعار النفط تستقر رغم استمرار المخاوف بشأن رفع الفائدة ......
ارتباك حركة السفر في بريطانيا بسبب «عطل فني» بأنظمة المراقبة الجوية
ارتباك حركة السفر في بريطانيا بسبب «عطل فني» بأنظمة المراقبة......
الرئيس الإيراني يدشن المرحلة الأخيرة من حقل بارس الجنوبي المشترك مع قطر
الرئيس الإيراني يدشن المرحلة الأخيرة من حقل بارس الجنوبي ......
المزيد