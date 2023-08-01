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شركات النفط الكبرى تحقق أرباحا رغم تراجع الأسعار

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 أغسطس 2023, 07:52 مساء
شركات النفط الكبرى تحقق أرباحا رغم تراجع الأسعار
موقع نفطي في جاكوتا الشمالية بتاريخ 26 يوليو 2013 (أ ف ب)
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لا تزال شركات النفط والغاز تحقق أرباحًا جيدة، رغم تراجع الأسعار عالميًا بشكل ملحوظ، مقارنة بالعام الماضي 2022، عندما سجلت كبرى الشركات أرباحًا استثنائية نظرًا لارتفاع الأسعار غداة الغزو الروسي لأوكرانيا.

أعلنت «بي بي» آخر شركة إيراداتها، فأكدت الثلاثاء أنها حققت صافي أرباح في الفصل الثاني من العام بلغ 1.8 مليار دولار، ما يعادل خُمس إيراداتها في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقبلها، تراجعت أرباح شركة «إكسون موبيل» الأميركية العملاقة في الربع الثاني بنسبة 56% إلى 7.9 مليار دولار، بينما شهدت منافستها «شيفرون» تراجعًا مشابهًا إلى ستة مليارات دولار، بحسب ما أوردت وكالة «فرانس برس».

أما «شل»، فشهدت تراجعًا بنسبة 64% لصافي إيراداتها إلى 3.1 مليار دولار، بينما كان أداء «توتال إنرجي» أفضل إذ سجّلت تراجعًا نسبته 28% فقط إلى 4.1 مليار دولار. وتأثر الأداء المالي لجميع تلك الشركات بـ«تذبذب أسعار النفط والغاز والمنتجات المكررة»، بحسب ما أفادت «بي بي» الثلاثاء.

151 مليار دولار صافي أرباح شركات النفط الخمس الكبرى
في 2022، بلغ مجمل إيرادات شركات النفط الخمس الكبرى 151 مليار دولار كصافي أرباح بفضل عاملين رئيسيين تمثلا بالغزو الروسي لأوكرانيا الذي أثار مخاوف بشأن الإمدادات مع قطع موسكو إمدادات الغاز عن معظم الدول الأوروبية، وازدياد الطلب بعد تجاوز الاقتصاد العالمي تدابير الإغلاق التي فرضت أثناء كوفيد.

ويعتبر المحلل لدى شركة «إيرنست ويونغ» الاستشارية المتخصص في مجال الطاقة معز عجمي أن «العام 2022 كان استثنائيًا ولم يكن هو المعيار». وتراجعت أسعار النفط والغاز حاليًا بشكل كبير.

تقلبت عقود الغاز الهولندية (تي تي إف) المرجعية بالنسبة لأوروبا الغربية بين 25 و55 يورو لكل ميغاوات في الساعة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بعدما وصلت إلى 350 يورو تقريبًا في مارس 2022 غداة الغزو الروسي.

لماذا احتفظت شركات النفط بالأرباح العالية رغم تراجع الأسعار؟
في الأثناء، جرى تداول خام برنت بمعدل 78.10 دولار للبرميل في الفصل الثاني من العام، مقارنة مع 114 دولارًا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وإن كانت إيراداتها تراجعت بشكل كبير، إلا أن كبرى شركات الطاقة ما زالت تحقق الكثير من الأرباح، بحسب عجمي.

وأضاف أن «الدليل هو سياستها القائمة على مكافأة المساهمين وتعزيز المكاسب وزيادة الاستثمارات مقارنة مع العام الماضي، إضافة إلى نسب الديون الأفضل».

أعلنت «شل» زيادة أرباحها الموقتة بنسبة 24% بينما تعد برامج إعادة شراء الأسهم التي وضعتها شركات الطاقة هذه كبيرة للغاية، بناء على حسابات عجمي.

تدل جميع المؤشرات على أن سنة «2023 ممتازة» بالنسبة لكبرى شركات الطاقة، بحسب عجمي، وإن كانت مستويات الأسعار الحالية تعني أن النتائج ستبقى بعيدة جدًا عن تلك التي جرى تحقيقها العام الماضي.

وقال خبير قطاع النفط لدى «ساري للطاقة النظيفة» أدي إمسيروفيتش إن «أسعار النفط ستكون مرتفعة، أعلى بكثير من 80 دولارا، بينما تبدو الآفاق الاقتصادية أفضل ويرجّح بأن تسير الأمور بسلاسة». أسهمت أيضًا قرارات روسيا والسعودية خفض إنتاج النفط في رفع الأسعار. في الأثناء، استقر سوق الغاز.

وأوضح «إمسيروفيتش» أن «مخزونات الغاز الأوروبية مليئة للغاية وفي غياب شتاء قاس بشكل استثنائي، يتوقع بأن تبقى الأسعار معتدلة». لكنه أشار إلى أنه إذا شهد نصف الكرة الأرضية الشمالي شتاء باردًا وازداد الطلب من الصين، فمن شأن أسعار الغاز أن ترتفع بسرعة.

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