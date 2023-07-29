«آير فرانس-كاي إل إم» تضاعف أرباحها رغم التضخم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مجموعة «آير فرانس-كاي إل إم»، الجمعة مضاعفة صافي أرباحها في الربع الثاني من العام، مستفيدة من ازدياد الطلب على السفر جوا رغم ارتفاع معدل التضخم الذي فاقم التكاليف.

وسجّلت المجموعة الفرنسية الهولندية صافي أرباح بلغ 604 ملايين يورو (662 مليون دولار) بين يناير ويونيو، بحسب وكالة «فرانس برس».

وارتفعت مبيعات المجموعة، بنسبة 13,7% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2022 لتصل إلى 7,6 مليار يورو، مدفوعة بازدياد عدد الركاب وارتفاع أسعار التذاكر، لتحقق هامشا تشغيليا «قياسيا» نسبته 9,6%، بحسب ما قالت في بيان. فيما تحققت هذه النتائج رغم تراجع سعة المقاعد بنسبة 8% مقارنة مع العام 2019، أي قبل الوباء.

ونقلت «اير فرانس» و«كاي إل إم» و«ترانسافيا» ما مجموعه 24,7 مليون راكب بين أبريل ويونيو، أي أقل بـ11% عن الفترة نفسها قبل أربعة أعوام.

وارتفعت أسعار التذاكر منذ الوباء مدفوعة بارتفاع تكاليف الوقود وازدياد الطلب والقيود المرتبطة بالقدرة الاستيعابية.

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ورغم ضغط ارتفاع التضخم على المستهلكين، إلا أن «اير فرانس-كاي إل إم»، قالت إنها تتوقع أن يكون عدد الحجوزات لبقية العام في المستوى نفسه أو أعلى من العام 2022. ويشمل ذلك موسم العطلات الصيفية الحالي الذي يعد بالغ الأهمية.

ولا يتسبب العدد المتزايد للركاب بمشاكل، كما كان الحال عليه العام الماضي، عندما واجهت المطارات صعوبات في تعيين ما يكفي من الموظفين، بينما اصطفت أعداد كبيرة من المسافرين عند نقاط التفتيش الأمني في المطارات مع ضياع وتأخّر الكثير من الأمتعة.

ارتفاع الأرباح التشغيلية للضعف

وفي الأثناء، يؤثر التضخم على تكاليف المجموعة التي ارتفعت بنسبة 5,6% في الربع الثاني من العام، مقارنة مع 0,7% فقط في الربع الأول.

وخفضت هذه التكاليف الأرباح التشغيلية بنحو 337 مليون يورو، لتوازن المكاسب التي تحققت من انخفاض أسعار الوقود.

ومع ذلك، ارتفعت الأرباح التشغيلية بواقع الضعف تقريبا مقارنة مع الفصل الثاني من العام الماضي بمبلغ 733 مليون يورو.

وحققت «آير فرانس-كاي إل إم»، أرباحا العام الماضي بعدما خسرت 11 مليار يورو خلال الوباء، ما دفع حكومتي فرنسا وهولندا للتدخل.

وتراجعت ديون الشركة بـ1,4 مليار يورو منذ نهاية ديسمبر إلى 4,9 مليار.