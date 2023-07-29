  • Alwasat News
Atwasat

«آير فرانس-كاي إل إم» تضاعف أرباحها رغم التضخم

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 يوليو 2023, 08:50 صباحا
«آير فرانس-كاي إل إم» تضاعف أرباحها رغم التضخم
طائرة تابعة لـ«آير فرانس» لدى إقلاعها في برلين، 8 نوفمبر 2020. (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت مجموعة «آير فرانس-كاي إل إم»، الجمعة مضاعفة صافي أرباحها في الربع الثاني من العام، مستفيدة من ازدياد الطلب على السفر جوا رغم ارتفاع معدل التضخم الذي فاقم التكاليف.

وسجّلت المجموعة الفرنسية الهولندية صافي أرباح بلغ 604 ملايين يورو (662 مليون دولار) بين يناير ويونيو، بحسب وكالة «فرانس برس».

وارتفعت مبيعات المجموعة، بنسبة 13,7% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2022 لتصل إلى 7,6 مليار يورو، مدفوعة بازدياد عدد الركاب وارتفاع أسعار التذاكر، لتحقق هامشا تشغيليا «قياسيا» نسبته 9,6%، بحسب ما قالت في بيان. فيما تحققت هذه النتائج رغم تراجع سعة المقاعد بنسبة 8% مقارنة مع العام 2019، أي قبل الوباء.

ونقلت «اير فرانس» و«كاي إل إم» و«ترانسافيا» ما مجموعه 24,7 مليون راكب بين أبريل ويونيو، أي أقل بـ11% عن الفترة نفسها قبل أربعة أعوام.

وارتفعت أسعار التذاكر منذ الوباء مدفوعة بارتفاع تكاليف الوقود وازدياد الطلب والقيود المرتبطة بالقدرة الاستيعابية.

- «إير فرانس» تقترح إدماج المعلومات الصحية في تذاكر الركاب

ورغم ضغط ارتفاع التضخم على المستهلكين، إلا أن «اير فرانس-كاي إل إم»، قالت إنها تتوقع أن يكون عدد الحجوزات لبقية العام في المستوى نفسه أو أعلى من العام 2022. ويشمل ذلك موسم العطلات الصيفية الحالي الذي يعد بالغ الأهمية.

ولا يتسبب العدد المتزايد للركاب بمشاكل، كما كان الحال عليه العام الماضي، عندما واجهت المطارات صعوبات في تعيين ما يكفي من الموظفين، بينما اصطفت أعداد كبيرة من المسافرين عند نقاط التفتيش الأمني في المطارات مع ضياع وتأخّر الكثير من الأمتعة.

ارتفاع الأرباح التشغيلية للضعف
وفي الأثناء، يؤثر التضخم على تكاليف المجموعة التي ارتفعت بنسبة 5,6% في الربع الثاني من العام، مقارنة مع 0,7% فقط في الربع الأول.

وخفضت هذه التكاليف الأرباح التشغيلية بنحو 337 مليون يورو، لتوازن المكاسب التي تحققت من انخفاض أسعار الوقود.

ومع ذلك، ارتفعت الأرباح التشغيلية بواقع الضعف تقريبا مقارنة مع الفصل الثاني من العام الماضي بمبلغ 733 مليون يورو.

وحققت «آير فرانس-كاي إل إم»، أرباحا العام الماضي بعدما خسرت 11 مليار يورو خلال الوباء، ما دفع حكومتي فرنسا وهولندا للتدخل.

وتراجعت ديون الشركة بـ1,4 مليار يورو منذ نهاية ديسمبر إلى 4,9 مليار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صيادو الفرات في شمال سورية يتحسّرون على الثروة السمكية

صيادو الفرات في شمال سورية يتحسّرون على الثروة السمكية
ماني يخضع لفحوص طبية في دبي تمهيدا لانتقاله إلى النصر السعودي

ماني يخضع لفحوص طبية في دبي تمهيدا لانتقاله إلى النصر السعودي
إيطاليا وتركيا تقدمان ملفاً مشتركاً لتنظيم «يورو 2032»

إيطاليا وتركيا تقدمان ملفاً مشتركاً لتنظيم «يورو 2032»
مونديال السباحة: الصيني هايانغ كوين يحطم الرقم القياسي العالمي في 200 م صدرًا ويحرز الذهبية

مونديال السباحة: الصيني هايانغ كوين يحطم الرقم القياسي العالمي في 200 م صدرًا ...
رسميا.. الأهلي السعودي يضم الجزائري محرز من مانشستر سيتي

رسميا.. الأهلي السعودي يضم الجزائري محرز من مانشستر سيتي
تعيين الجنرال عبدالرحمن تشياني «رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن» في النيجر

تعيين الجنرال عبدالرحمن تشياني «رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن» في النيجر
الحمض النووي يتيح إعادة تكوين شجرة العائلة لأسرتين من العصر الحجري الحديث

الحمض النووي يتيح إعادة تكوين شجرة العائلة لأسرتين من العصر الحجري الحديث
تداعيات دوري «السداسي» تطرح 6 قضايا على مستقبل الكرة الليبية

تداعيات دوري «السداسي» تطرح 6 قضايا على مستقبل الكرة الليبية
جريدة «الوسط»: القضاء الليبي في مهب ريح الانقسام السياسي

جريدة «الوسط»: القضاء الليبي في مهب ريح الانقسام السياسي
حلول الذكرى السنوية الثانية لرحيل أيمن النقيرش متأثرا بإصابته بالملاريا

حلول الذكرى السنوية الثانية لرحيل أيمن النقيرش متأثرا بإصابته بالملاريا
جريدة «ليكيب» الفرنسية: مبابي يرفض التفاوض مع الهلال السعودي

جريدة «ليكيب» الفرنسية: مبابي يرفض التفاوض مع الهلال السعودي
في العدد 401: الانقسام يطال مؤسسة القضاء.. و«مسار روما» يحاول صد طوفان الهجرة

في العدد 401: الانقسام يطال مؤسسة القضاء.. و«مسار روما» يحاول صد طوفان الهجرة
كاريكاتير خيري - انقلاب عسكري في النيجر

كاريكاتير خيري - انقلاب عسكري في النيجر
بعد اعتماد «النواب» خارطة الطريق.. البعثة تحذر من «عواقب وخيمة» للمبادرات «أحادية الجانب»

بعد اعتماد «النواب» خارطة الطريق.. البعثة تحذر من «عواقب وخيمة» للمبادرات ...
«ستراتفور» الأميركي يتحدث عن لعبة «فاغنر» وموسكو في ليبيا

«ستراتفور» الأميركي يتحدث عن لعبة «فاغنر» وموسكو في ليبيا
وفاة المغنية الأيرلندية شينيد أوكونور عن 56 عامًا

وفاة المغنية الأيرلندية شينيد أوكونور عن 56 عامًا
القوي يطلب من النائب العام التحقيق في واقعة اقتحام المجلس الأعلى للقضاء ويعلن تفعيل القانون الجديد

القوي يطلب من النائب العام التحقيق في واقعة اقتحام المجلس الأعلى للقضاء ويعلن ...
وكالة «ناسا» تستعد لوصول عينات ثمينة من كويكب «بينو»

وكالة «ناسا» تستعد لوصول عينات ثمينة من كويكب «بينو»
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
مصر تعلن خطة لترشيد استهلاك الكهرباء
مصر تعلن خطة لترشيد استهلاك الكهرباء
حكومة لبنان تفشل في اختيار حاكم للمصرف المركزي
حكومة لبنان تفشل في اختيار حاكم للمصرف المركزي
مصر تعلن وقف تصدير الغاز طوال أشهر الصيف
مصر تعلن وقف تصدير الغاز طوال أشهر الصيف
تراجع أرباح «توتال إنرجي» في الربع الثاني
تراجع أرباح «توتال إنرجي» في الربع الثاني
الاقتصاد الفرنسي يتجاوز التوقعات ويسجل نموا بـ0,5 % في الربع الثاني
الاقتصاد الفرنسي يتجاوز التوقعات ويسجل نموا بـ0,5 % في الربع ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
روسيا تطلب اجتماعاً لمجلس الأمن الثلاثاء لبحث تفجيرات نورد ستريم
روسيا تطلب اجتماعاً لمجلس الأمن الثلاثاء لبحث تفجيرات نورد ......
«انفستنغ»: دولة عربية تكنز الذهب بعد توقفها عن شرائه لفترة
«انفستنغ»: دولة عربية تكنز الذهب بعد توقفها عن شرائه لفترة...
لبنان.. الأزمة الاقتصادية تنعش «مهنًا» تقليدية كانت مهددة بالاندثار
لبنان.. الأزمة الاقتصادية تنعش «مهنًا» تقليدية كانت مهددة ......
أول مركبة كهربائية من طراز «سايبرتراك» تخرج من مصنع تيسلا في تكساس
أول مركبة كهربائية من طراز «سايبرتراك» تخرج من مصنع تيسلا في......
اليابان والسعودية بصدد الاتفاق على تطوير موارد المعادن الأرضية النادرة
اليابان والسعودية بصدد الاتفاق على تطوير موارد المعادن ......
المزيد
إلغاء 96 رحلة بمطار شارلوروا في بلجيكا بسبب إضراب طياري راين إير
إلغاء 96 رحلة بمطار شارلوروا في بلجيكا بسبب إضراب طياري راين......
«آير فرانس-كاي إل إم» تضاعف أرباحها رغم التضخم
«آير فرانس-كاي إل إم» تضاعف أرباحها رغم التضخم...
صيادو الفرات في شمال سورية يتحسّرون على الثروة السمكية
صيادو الفرات في شمال سورية يتحسّرون على الثروة السمكية...
الاقتصاد الفرنسي يتجاوز التوقعات ويسجل نموا بـ0,5 % في الربع الثاني
الاقتصاد الفرنسي يتجاوز التوقعات ويسجل نموا بـ0,5 % في الربع......
تراجع أرباح «توتال إنرجي» في الربع الثاني
تراجع أرباح «توتال إنرجي» في الربع الثاني...
المزيد