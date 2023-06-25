بنك التنمية الأفريقي يطالب الدول الغنية بالوفاء بالتزاماتها المالية تجاه أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

دعا رئيس بنك التنمية الأفريقي أكينومي أديسينا الدول الغنية إلى الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه قارة أفريقيا، وذلك خلال مشاركته في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد، التي اختتمت أعمالها في العاصمة الفرنسية باريس.

وأكد أن أفريقيا تخسر ما بين 7 - 15 مليار دولار سنويا بسبب تغير المناخ، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الخسارة إلى 50 مليار دولار سنويا بحلول العام 2040، وفق وكالة الأنباء الليبية (وال).

بنك التنمية الأفريقي يطالب بتقديم 100 مليار

شدد رئيس بنك التنمية الأفريقي على أن العالم يجب أن يفي بالتزاماته، وأن تقدم الدول المتقدمة 100 مليار دولار، وهذا المبلغ ضئيل للغاية مقارنة بحجم المشكلة، لكن عدم الوفاء به سيؤدي إلى أزمة ثقة بين الدول الغنية والنامية.

تعاني أفريقيا أسوأ آثار التغيرات المناخية، على الرغم من أنها القارة الأقل إسهامًا في الانبعاثات الكربونية، إذ يتعرّض مواطنوها كل عام لمزيد من الفيضانات ودرجات الحرارة المرتفعة وتآكل السواحل وتدهور الأراضي والصدمات المناخية الأخرى.

ففي غرب أفريقيا ووسطها، أثرت الفيضانات الأخيرة في ملايين الأشخاص، مما أدى إلى مصرع مئات الأرواح وتشريد عشرات الآلاف من منازلهم، وفق التقارير التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.