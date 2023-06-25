  • Alwasat News
Atwasat

بنك التنمية الأفريقي يطالب الدول الغنية بالوفاء بالتزاماتها المالية تجاه أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 يونيو 2023, 11:28 صباحا
بنك التنمية الأفريقي يطالب الدول الغنية بالوفاء بالتزاماتها المالية تجاه أفريقيا
مقر بنك التنمية الأفريقي في أبيدجان. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

دعا رئيس بنك التنمية الأفريقي أكينومي أديسينا الدول الغنية إلى الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه قارة أفريقيا، وذلك خلال مشاركته في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد، التي اختتمت أعمالها في العاصمة الفرنسية باريس.

وأكد أن أفريقيا تخسر ما بين 7 - 15 مليار دولار سنويا بسبب تغير المناخ، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الخسارة إلى 50 مليار دولار سنويا بحلول العام 2040، وفق وكالة الأنباء الليبية (وال).

بنك التنمية الأفريقي يطالب بتقديم 100 مليار
شدد رئيس بنك التنمية الأفريقي على أن العالم يجب أن يفي بالتزاماته، وأن تقدم الدول المتقدمة 100 مليار دولار، وهذا المبلغ ضئيل للغاية مقارنة بحجم المشكلة، لكن عدم الوفاء به سيؤدي إلى أزمة ثقة بين الدول الغنية والنامية.

تعاني أفريقيا أسوأ آثار التغيرات المناخية، على الرغم من أنها القارة الأقل إسهامًا في الانبعاثات الكربونية، إذ يتعرّض مواطنوها كل عام لمزيد من الفيضانات ودرجات الحرارة المرتفعة وتآكل السواحل وتدهور الأراضي والصدمات المناخية الأخرى.

ففي غرب أفريقيا ووسطها، أثرت الفيضانات الأخيرة في ملايين الأشخاص، مما أدى إلى مصرع مئات الأرواح وتشريد عشرات الآلاف من منازلهم، وفق التقارير التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - الاتجار بالبشر

كاريكاتير خيري - الاتجار بالبشر
نهاية خاطفة لـ«أخطر» أزمة أمنية في روسيا»

نهاية خاطفة لـ«أخطر» أزمة أمنية في روسيا»
منتخب كرة اليد الشاطئية يفوز على مالي بدورة الألعاب الأفريقية

منتخب كرة اليد الشاطئية يفوز على مالي بدورة الألعاب الأفريقية
شاهد: سعد الفلاح يفوز على الفرنسي جيرارد بالضربة القاضية الفنية ضمن بطولة «IBO»

شاهد: سعد الفلاح يفوز على الفرنسي جيرارد بالضربة القاضية الفنية ضمن بطولة «IBO»
(صور).. الجودو الليبي يحرز البرونز في بطولة أفريقيا

(صور).. الجودو الليبي يحرز البرونز في بطولة أفريقيا
هل تودع ألمانيا سنوات الرخاء الاقتصادي؟

هل تودع ألمانيا سنوات الرخاء الاقتصادي؟
انتهت.. قناة الوسط «Wtv» تنقل النزال المرتقب بين الليبي سعد الفلاح والفرنسي جيرارد

انتهت.. قناة الوسط «Wtv» تنقل النزال المرتقب بين الليبي سعد الفلاح والفرنسي ...
مانشستر سيتي يخطط للتعاقد مع حكيمي لتعويض رحيل ووكر

مانشستر سيتي يخطط للتعاقد مع حكيمي لتعويض رحيل ووكر
كاركاتير حليم - بوتين و«فاغنر»!

كاركاتير حليم - بوتين و«فاغنر»!
150 مليون يورو تحسم مصير مبابي مع باريس سان جيرمان

150 مليون يورو تحسم مصير مبابي مع باريس سان جيرمان
«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. لدينا فرصة لبناء اقتصاد حقيقي في ليبيا

«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. لدينا فرصة لبناء اقتصاد حقيقي في ليبيا
«كلينكا»: علاجات جلدية ممنوعة في فترة الحمل

«كلينكا»: علاجات جلدية ممنوعة في فترة الحمل
كاريكاتير خيري - بوتين

كاريكاتير خيري - بوتين
كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار الأضاحي في ليبيا

كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار الأضاحي في ليبيا
زيارة لـ «حوش الصابون».. كنز المواهب

زيارة لـ «حوش الصابون».. كنز المواهب
محامي هانيبال القذافي يوضح لـ«بوابة الوسط» آخر تطورات حالته الصحية بعد مغادرته المستشفى

محامي هانيبال القذافي يوضح لـ«بوابة الوسط» آخر تطورات حالته الصحية بعد مغادرته ...
أثار مخاوف «الفيدرالية الإدارية».. مركز دراسات إماراتي يتوقع إجراء الانتخابات الليبية مطلع 2024

أثار مخاوف «الفيدرالية الإدارية».. مركز دراسات إماراتي يتوقع إجراء الانتخابات ...
الدور السداسي للتتويج.. الاتحاد يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة الأهلي بنغازي

الدور السداسي للتتويج.. الاتحاد يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة الأهلي ...
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
هولندا تغلق صمامات أكبر حقل غاز في أوروبا خلال أكتوبر
هولندا تغلق صمامات أكبر حقل غاز في أوروبا خلال أكتوبر
الاقتصاد البريطاني يتعثر بسبب أزمة تكلفة المعيشة
الاقتصاد البريطاني يتعثر بسبب أزمة تكلفة المعيشة
إلغاء إضراب لحراس أمن في مطار هيثرو بعد عرض جديد بشأن الرواتب
إلغاء إضراب لحراس أمن في مطار هيثرو بعد عرض جديد بشأن الرواتب
«أرامكو» و«توتال» تطلقان أعمال إنشاء مجمع للبتروكيماويات في السعودية
«أرامكو» و«توتال» تطلقان أعمال إنشاء مجمع للبتروكيماويات في ...
هل تودع ألمانيا سنوات الرخاء الاقتصادي؟
هل تودع ألمانيا سنوات الرخاء الاقتصادي؟
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الخطوط الجوية التركية تعلن صفقة طائرات كبرى
الخطوط الجوية التركية تعلن صفقة طائرات كبرى...
السعودية تعلن خفضا إضافيا في إنتاجها النفطي مقداره مليون برميل يوميا
السعودية تعلن خفضا إضافيا في إنتاجها النفطي مقداره مليون ......
«ثمن عدم المساواة» الدرس القادم من أميركا.. كيف يمكن إصلاح «رأسمالية القرن 21»؟
«ثمن عدم المساواة» الدرس القادم من أميركا.. كيف يمكن إصلاح ......
أسعار النفط تنخفض مع استمرار المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي
أسعار النفط تنخفض مع استمرار المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد ......
انخفاض قياسي.. سعر صرف الليرة التركية يتراجع أكثر من 5%
انخفاض قياسي.. سعر صرف الليرة التركية يتراجع أكثر من 5%...
المزيد
بنك التنمية الأفريقي يطالب الدول الغنية بالوفاء بالتزاماتها المالية تجاه أفريقيا
بنك التنمية الأفريقي يطالب الدول الغنية بالوفاء بالتزاماتها ......
«المركزي التركي» يتخذ إجراءات جديدة لزيادة فعالية آليات السوق
«المركزي التركي» يتخذ إجراءات جديدة لزيادة فعالية آليات ......
الجفاف في فيتنام يقضي على مصدر دخل الصيادين
الجفاف في فيتنام يقضي على مصدر دخل الصيادين...
هل تودع ألمانيا سنوات الرخاء الاقتصادي؟
هل تودع ألمانيا سنوات الرخاء الاقتصادي؟...
«أرامكو» و«توتال» تطلقان أعمال إنشاء مجمع للبتروكيماويات في السعودية
«أرامكو» و«توتال» تطلقان أعمال إنشاء مجمع للبتروكيماويات في ......
المزيد