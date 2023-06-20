أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف بشأن الطلب على الخام في الصين

القاهرة - بوابة الوسط

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد أن خفضت الصين معدلات الإقراض القياسية بأقل مما توقعه البعض، مما أدى إلى مزيد القلق بشأن توقعات الطلب على النفط في أكبر مستورد للخام في العالم.

ونزل خام «برنت» 5 سنتات إلى 76.04 دولار للبرميل، وهبط خام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي لشهر يوليو 99 سنتا ليسجل 70.79 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

وقللت الصين اليوم معدلات الإقراض المعيارية، وهي سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة عام وسعر الفائدة على القروض لمدة خمس سنوات بمقدار عشر نقاط أساس لكل منهما، والتخفيضات هي الأولى في عشرة أشهر، ولكنها أقل حدة من التوقعات، حيث توقع 50% من المشاركين في استطلاع لـ«رويترز» تخفيضا بمقدار 15 نقطة أساس.

تأتي تخفيضات الأسعار في أعقاب البيانات الاقتصادية الأخيرة التي أظهرت أن قطاعي التجزئة والمصانع في الصين يكافحان للحفاظ على الزخم الذي شوهد في وقت سابق من هذا العام، وتأتي تلك المؤشرات لتزيد المخاوف بشأن حجم الطلب على الوقود في هذا البلد.