فنزويلا والاتحاد الأوروبي يناقشان التعاون في مجال الطاقة

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت فنزويلا مع ممثلين دبلوماسيين للاتحاد الأوروبي في شراكات جديدة للتعاون في مجال الطاقة، على ما أعلن وزير الخارجية الفنزويلي.

وقال الوزير إيفان غيل على «تويتر»: «بحثنا في إمكانات جديدة للتعاون في مجال الطاقة»، دون أن يقدم مزيد التفاصيل، وفق وكالة «فرانس برس».

وشارك وزير النفط ورئيس شركة «بيتروليوس دي فنزويلا» العامة للنفط والغاز بيدرو تيليتشيا في اجتماع حضره ممثلون دبلوماسيون عن فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا.

تخفيف العقوبات الأميركية على فنزويلا

بعيدًا من إنتاج 3.2 مليون برميل من النفط يوميًا في فنزويلا قبل 20 عامًا، انتعش إنتاج النفط الفنزويلي في الأشهر الأخيرة بفضل تخفيف العقوبات المالية الأميركية التي فرضتها واشنطن سعيًا للإطاحة بالرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.

وتُنتج فنزويلا حاليًا، التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في العالم، نحو 800 ألف برميل يوميًا وفقًا لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك». وسمح هذا التخفيف للعقوبات الأميركية بشكل ملحوظ لشركة النفط الأميركية العملاقة «شيفرون»، الموجودة تاريخيًا في فنزويلا، بالعمل مجددًا في البلد الواقع بأميركا اللاتينية.

وإن لم يعترف معظمها بإعادة انتخاب مادورو رئيسًا لفنزويلا في العام 2018، باشرت الدول الأوروبية محادثات مع الحكومة الفنزويلية خوفًا من توترات في سوق النفط الخام بسبب الأزمة الأوكرانية.