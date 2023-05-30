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في زيارة جديدة لبكين.. إيلون ماسك يزيد شكوك واشنطن حول علاقته بالصين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 مايو 2023, 07:38 مساء
في زيارة جديدة لبكين.. إيلون ماسك يزيد شكوك واشنطن حول علاقته بالصين
إيلون ماسك يلتقي وزير الخارجية الصيني تشين غانغ في بكين 30 مايو 2023 (الإنترنت)
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التقى إيلون ماسك وزير الخارجية الصيني تشين غانغ في بكين، الثلاثاء، حسبما أعلنت الوزارة، في أول زيارة للرئيس التنفيذي لتيسلا إلى هذا البلد منذ تفشي جائحة كوفيد.

وأثارت علاقة ماسك بالصين علامات استفهام في واشنطن، وقال الرئيس جو بايدن في نوفمبر إن علاقات ماسك بدول أجنبية تستحق التدقيق. والصين أكبر أسواق السيارات الكهربائية في العالم، وقد أعلنت تيسلا في أبريل نيتها بناء مصنع كبير ثانٍ في شنغهاي.

وقال تشين لماسك إن الصين «متمسكة بخلق بيئة أعمال ذات توجه أفضل نحو السوق وقائمة على سيادة القانون ومعروفة في أنحاء العالم» للشركات الأجنبية، حسبما جاء على الموقع الإلكتروني لوزارته، أوردته وكالة «فرانس برس».

ونقل البيان عن ماسك قوله إن «تيسلا تعارض فك وكسر قيود وعلى استعداد لمواصلة توسيع أعمالها في الصين».

- لهذا السبب منعت الصين سيارات «تيسلا» من مبانيها الحكومية
- الصين: تخفيضات ضريبية بأكثر من 620 مليار دولار العام الماضي

مصنع «تيسلا» في شنغهاي
ناقش تشين وماسك العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، وقال تشين إنه ينبغي على البلدين «تشغيل المكابح في الوقت المناسب لتجنب القيادة الخطرة» بحسب نص البيان. وسيكون مصنع البطاريات الذي أعلن عنه في أبريل ثاني مصنع لتيسلا في شنغهاي إلى جانب غيغا فاكتوري الذي بدأ العمل في 2019.

بعد سنوات من تكبدها خسائر بدأت «تيسلا» تخطو خطوات ثابتة مسجلة سلسلة من العائدات القياسية الملفتة مع زيادة عدد مصانعها وتعزيز الإنتاج.

ولعبت الشركة دورًا كبيرًا محفزًا لثورة في قطاع النقل، مع ابتعاد نسبة كبيرة من جهود الابتكار في قطاع السيارات عن محركات الاحتراق الداخلي لصالح السيارات الكهربائية. وحتى مع ذلك النجاح، أخفق ماسك في تحقيق بعض من أهدافه الكبيرة.

وأعلنت «تيسلا» تراجع عائداتها في الربع الأول من العام، إثر تخفيضها الأسعار وسط منافسة من مصنعي سيارات آخرين.

وتبدأ أسعار السيارات الأقل ثمنًا، وهي «موديل 3»، عند أكثر من 40 ألف دولار في الولايات المتحدة، وهو ما يعد باهظًا للعديد من المستهلكين رغم طرح هذه السيارة في السوق المتاح لأكبر عدد من الزبائن.

وأخفق ماسك أيضًا في إنتاج سيارة ذاتية القيادة بالكامل في المواعيد التي حددها بنفسه، بعد أن أثارت تكنولوجيا «تيسلا» الخاصة بالقيادة الذاتية تحقيقًا من الجهات المنظمة الأميركية. وفيما لا تزال «تيسلا» تسجل أكبر مبيعات للسيارات الكهربائية في العالم، ازدادت شعبية المركبات الصينية في السنوات القليلة الماضية.

بكين ترحب بإيلون ماسك لفهم الصين
وسجلت أرباح «بي واي دي» أكبر العلامات التجارية تلك، ارتفاعًا بخمسة أضعاف في الربع الأول بفضل تزايد الطلب العالمي على سياراتها وحافلاتها.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ الثلاثاء إن بلادها ترحب بزيارات مدراء عالميين من أجل «فهم الصين بشكل أفضل وتعزيز التعاون من أجل المصلحة المتبادلة».

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