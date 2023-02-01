الصين: تخفيضات ضريبية بأكثر من 620 مليار دولار العام الماضي

القاهرة - بوابة الوسط

ذكرت الهيئة الوطنية للضرائب، أعلى سلطة للضرائب في الصين، أن استرداد الضرائب، علاوة على تخفيضات الضرائب والرسوم وتأجيل دفعها، تجاوزت الـ4.2 تريليون يوان (نحو 621.27 مليار دولار أميركي) في العام 2022، وسط جهود الدولة لاستقرار الاقتصاد الكلي.

وأشار نائب رئيس الهيئة،وانغ داو شو، في مؤتمر صحفي إلى رد إجمالي 2.46 تريليون يوان من إعفاءات ضريبة القيمة المضافة إلى حسابات دافعي الضرائب، فضلا عن تخفيضات ضريبية بلغت أكثر من تريليون يوان وتأجيل دفع 750 مليار يوان من الضرائب والرسوم، وفق وكالة الأنباء الصينية «شينخوا».

ضرائب قطاع الصناعة التحويلية في الصين

وذكر وانغ أن نحو 1.5 تريليون يوان من ضرائب ورسوم الشركات في قطاع الصناعة التحويلية، ما يعادل 35% من الإجمالي، قد خصمت أو خفضت أو تقرر تأجيل دفعها في العام الماضي. وأشار إلى أن الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، علاوة على الأعمال الفردية، حصلت على أكثر من 1.7 تريليون يوان من خصومات وتخفيضات الضرائب والرسوم والتأجيل في العام الماضي.

وقال المسؤول إن «حيوية السوق قد تعززت»، مضيفا أن 13.15 مليون من كيانات السوق قد أنشئت في العام 2022 وبدأت الانخراط في النشاطات المتعلقة بالضرائب.