الرئيس الإيراني يوقع اتفاقا تجاريا مع أندونيسيا خلال زيارة إلى جاكرتا

القاهرة - بوابة الوسط

وقعت أندونيسيا وإيران، الثلاثاء، اتفاقا تجاريا، وتعهدتا بتعزيز العلاقات، في اليوم الأول من زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إلى جاكرتا.

وقال الرئيس الأندونيسي جوكو ويدودو، بعد توقيع عشرة اتفاقات بين البلدين، في قصر بوغور بجاكرتا، «آمل أن يتيح هذا الاتفاق زيادة التبادل التجاري بين أندونيسيا وإيران».

وسيسهل هذا الاتفاق التجاري وصول أندونيسيا إلى السوق الإيرانية، لا سيما في ما يتعلق بصادراتها من الزيت النباتي والكاكاو والبن والتبغ، حسب وزارة التجارة الأندونيسية.

في المقابل ستخفض أندونيسيا رسومها الجمركية على الصادرات الإيرانية، بما يشمل النفط.

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من جهته أكد الرئيس الإيراني الذي يقوم بأول زيارة رسمية إلى الأرخبيل، أن البلدين يهدفان إلى رفع القيمة الإجمالية لتبادلهما التجاري إلى 20 مليار دولار.

«العقوبات والتهديدات لا يمكن أن توقفنا»

في 2022، تجاوز حجم التجارة بين إيران وأندونيسيا 257 مليون دولار.

وقال الرئيس الإيراني «نعتقد أن العقوبات والتهديدات لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن توقفنا».

تأتي زيارة رئيسي بعد أن شدد الاتحاد الأوروبي، الإثنين، عقوباته على الحرس الثوري الإيراني، بسبب قمع التظاهرات التي تلت وفاة الشابة مهسا أميني.

هي ثامن مجموعة عقوبات تفرض على إيران من قبل الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي منذ وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاما، في 16 سبتمبر، بعد توقيفها لدى شرطة الأخلاق، بسبب عدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة في البلاد.